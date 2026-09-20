جنوبگان نه کشور است، نه شهروند رسمی دارد و نه پرچمی که همه ساکنان پایگاه‌های علمی آن زیر یک نشان مشترک گرد بیایند. بااین‌حال، در طول نزدیک به یک قرن، چند طرح مختلف تلاش کرده‌اند برای سردترین قاره زمین هویتی بصری بسازند.یکی از این طرح‌ها از دل یک بازی رایانه‌ای در دهه ۱۹۹۰ بیرون آمد و طرح دیگری در سال ۲۰۱۸ با الهام از یخ، آسمان تاریک، کوه و قطب‌نما شکل گرفت. اما چرا ماجرای یک پرچم ساده به بحث مالکیت، حق تکثیر و حتی تاریخچهٔ شرکت‌های قدیمی بازی‌سازی کشیده شد؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان عجیب پرچم‌های جنوبگان و نمادی را روایت می‌کند که شاید روزی بیش از هر طرح دیگری با این قاره شناخته شود.