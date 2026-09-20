چگونه تنها ۲۴ خرگوش استرالیا را تغییر دادند؟

در میانه قرن نوزدهم، مردی انگلیسی برای آنکه خانه جدیدش در استرالیا کمی بیشتر یادآور وطن باشد، تنها چند خرگوش از انگلستان خواست. اقدامی به‌ظاهر بی‌ضرر که خیلی زود به یکی از بزرگ‌ترین تهاجم‌های زیستی تاریخ تبدیل شد و پیامدهای آن هنوز هم ادامه دارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستانی شگفت‌انگیز از پیوند میان دلتنگی، خطای انسانی و تکامل است؛ ماجرایی که نشان می‌دهد چگونه ورود تنها ۲۴ خرگوش توانست حیات‌وحش، کشاورزی و اکوسیستم یک قاره را دگرگون کند و حتی به یکی از جذاب‌ترین نمونه‌های زنده تکامل تبدیل شود.