هر بار که با شنیدن اطلاعات تازه نظرتان را عوض می‌کنید، شاید بی‌آنکه بدانید از نوعی استدلال استفاده می‌کنید که ریشه‌اش به یک کشیش گمنام انگلیسی در قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ روشی که بعدها از پزشکی و هوش مصنوعی تا رمزگشایی در جنگ جهانی دوم کاربرد پیدا کرد. استدلال بیزی توضیح می‌دهد که چرا باید باورهای خود را با رسیدن شواهد تازه به‌روز کنیم؛ اما همین منطق وقتی وارد آزمایش‌های پزشکی یا حتی سازوکار ذهن انسان می‌شود، نتایجی دارد که گاهی برخلاف شهود ماست. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک را ببینید تا با یکی از مهم‌ترین ایده‌های آماری برای فهم جهان نامطمئن پیرامونمان آشنا شوید.