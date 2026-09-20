از ۲۸ فوریه (9 اسفند 1404) یعنی هنگامی که اسرائیل و آمریکا حمله به ایران را آغاز کردند، قیمت نفت گرمایشی و سوختی که شباهت زیادی به گازوئیل مورد استفاده در کامیون‌ها دارد، حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش تابناک؛ جاناتان روبیدو، ساکن لانگ‌آیلند، هر پاییز با تأمین‌کننده نفت گرمایشی خانه‌اش تماس می‌گیرد تا مخزن سوخت خانه را برای زمستان پیش رو پر کند. او زمستان گذشته ۱۲۰۰ دلار برای این سوخت پرداخت کرد. اما امسال احتمالاً باید مبلغ بسیار بیشتری بپردازد.

قیمت نفت گرمایشی، سوختی که شباهت زیادی به گازوئیل مورد استفاده در کامیون‌ها دارد، از زمانی که اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه(9 اسفند) حمله به ایران را آغاز کردند، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

جنگ باعث جهش قیمت نفت و سوخت شده و روبیدو و بسیاری دیگر را با تصمیم‌های دشوار مالی مواجه کرده است. حدود ۳ درصد از خانوارهای آمریکایی از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند و بیشتر آنها در شمال‌شرق آمریکا یا آلاسکا زندگی می‌کنند.

روبیدو که خانه‌ای را در نیو هاید پارک نیویورک اجاره کرده در حال تصمیم‌گیری است که آیا همین حالا نفت گرمایشی بخرد یا تا سردتر شدن هوا صبر کند، به این امید که قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

روبیدو ۴۱ ساله گفت: شاید همین حالا مقداری بخرم، اما پول چندانی ندارم، بنابراین تصمیم سختی است.



برق و گاز گران می‌شود

به گفته کارشناسان انرژی، افرادی که برای گرمایش خانه‌های خود از گاز طبیعی یا برق استفاده می‌کنند نیز احتمالاً با افزایش هزینه قبض گرمایش مواجه خواهند شد، اما این افزایش برای آنها محدودتر خواهد بود. با این حال، برای بسیاری از آنها نیز تأمین هزینه‌های زندگی ممکن است دشوار شود.

مارک ولف، مدیر اجرایی انجمن ملی مدیران کمک‌های انرژی، گفت: بسیاری از آمریکایی‌ها در آستانه ورود به زمستانی بسیار گران‌تر هستند.

این انجمن نماینده مقام‌های ایالتی است که به توزیع کمک‌های دولتی میان ساکنانی که واجد شرایط درآمدی هستند کمک می‌کنند. این سازمان در ماه ژوئیه از کنگره خواست کمک مالی بیشتری به خانواده‌هایی اختصاص دهد که برای تأمین هزینه‌های فزاینده انرژی با مشکل مواجه هستند.

او گفت: اگر شما جزو طبقه متوسط باشید، این ارقام ضربه قابل‌توجهی به بودجه‌تان وارد می‌کند.

همانند بنزین و گازوئیل، قیمت نفت گرمایشی بسته به محل زندگی افراد می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد.

بر اساس داده‌های هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت این سوخت در سراسر کشور در هفته پیش از آغاز جنگ، ۴.۱۰ دلار به ازای هر گالن بود، اما تنها یک ماه بعد ۳۵ درصد افزایش یافت و به ۵.۵۴ دلار رسید. این اداره قرار است انتشار داده‌های هفتگی درباره قیمت نفت گرمایشی را در پاییز آغاز کند.

در نیویورک، بر اساس اطلاعات اداره تحقیقات و توسعه انرژی ایالت نیویورک، متوسط قیمت نفت گرمایشی در هفته منتهی به ۱۴ سپتامبر ۶.۱۴ دلار به ازای هر گالن بود؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳.۷۰ دلار بود.

بیش از ۸۰ درصد نفت گرمایشی مصرف‌شده در آمریکا در شمال‌شرق این کشور استفاده می‌شود. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در زمستان ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، حدود ۴.۷۹ میلیون خانوار از نفت به‌عنوان سوخت اصلی گرمایش خانه استفاده می‌کردند.

قیمت نفت کمتر می‌شود؟

با وجود جهش شدید قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت نفت گرمایشی کاهش پیدا کند. قراردادهای آتی نفت گرمایشی برای تحویل در ماه دسامبر، بعدازظهر پنجشنبه با قیمت ۴.۶۱ دلار به ازای هر گالن معامله می‌شدند؛ در حالی که قیمت قرارداد تحویل اکتبر ۵.۱۰ دلار بود. البته قیمت خرده‌فروشی که ساکنان پرداخت می‌کنند، بیشتر از قیمت قراردادهای آتی است.

البته معامله‌گران بازار پیش از این نیز پیش‌بینی‌های اشتباهی داشته‌اند. قیمت نفت و سوخت پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مقام‌های ایرانی در ماه ژوئن از دستیابی به یک توافق اولیه برای توقف جنگ خبر دادند، به‌شدت کاهش یافت. اما با ازسرگیری درگیری‌ها، قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش کردند.

ابهام درباره اینکه قیمت نفت گرمایشی در ماه‌های آینده به چه سطحی خواهد رسید، باعث شده بسیاری از مردم با نگرانی با تأمین‌کنندگان نفت، از جمله شرکت تعاونی انرژی ورمونت، تماس بگیرند.

رز فریدلندر، مدیر بازاریابی این تعاونی، گفت: قطعاً افرادی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند خرید را به تعویق بیندازند یا در حال برنامه‌ریزی هستند که فعلاً حداقل مقدار ممکن را سفارش دهند؛ به این امید که بتوانند آن را تا نوبت بعدی مصرف کنند و امیدوار باشند که قیمت در آن زمان کمی پایین‌تر باشد.

چه گزینه‌های دیگری برای گرم ماندن وجود دارد؟

بسیاری از مردم از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند، زیرا تغییر سیستم گرمایش به یک منبع دیگر می‌تواند پرهزینه یا دشوار باشد.

گاز طبیعی در بسیاری از مناطق روستایی و حومه‌ای گزینه مناسبی نیست، زیرا احداث خطوط لوله در مسافت‌های طولانی اغلب از نظر اقتصادی توجیه ندارد.

برخی ایالت‌ها مشوق‌هایی برای ترغیب ساکنان به استفاده از پمپ‌های حرارتی برقی ارائه کرده‌اند. این تجهیزات از نظر مصرف انرژی بسیار کارآمدتر هستند و تأثیر بسیار کمتری بر تغییرات اقلیمی دارند، اما نصب آنها همچنان می‌تواند هزاران دلار برای ساکنان هزینه داشته باشد.

برای مثال، ورمونت را در نظر بگیرید؛ جایی که ۳۵ درصد خانه‌ها از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند. فیلیپ پیکوت، تحلیلگر اقتصادی خدمات عمومی در اداره خدمات عمومی ورمونت، گفت از مجموع ۲۸۵ هزار خانه این ایالت، حدود ۸۰ هزار خانه به پمپ حرارتی مجهز هستند.

هر سال حدود ۸ تا ۱۰ هزار پمپ حرارتی در ورمونت نصب می‌شود.

با این حال، استفاده از نفت گرمایشی در حال کاهش است. در سال ۲۰۱۰، حدود ۶ درصد آمریکایی‌ها از این سوخت استفاده می‌کردند. برخی ایالت‌ها توانسته‌اند وابستگی بسیاری از ساکنان خود به این سوخت را کاهش دهند.

در ایالت مین، سهم خانه‌هایی که عمدتاً به نفت گرمایشی وابسته هستند، از ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

یکی از موانع استفاده از پمپ‌های حرارتی این است که نرخ برق در شمال‌شرق آمریکا معمولاً بالاتر است و خانه‌ها نیز نسبت به سایر مناطق قدیمی‌تر هستند. این بدان معناست که استفاده از پمپ حرارتی لزوماً هزینه گرمایش را کاهش نمی‌دهد، مگر اینکه همراه با اقدامات دیگری مانند عایق‌کاری و درزبندی خانه انجام شود؛ اقداماتی که به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کنند.

گزینه دیگر، پروپان است؛ سوختی که از فرآوری گاز طبیعی یا نفت خام تولید می‌شود. حدود ۵ درصد خانوارهای آمریکایی از پروپان استفاده می‌کنند و قیمت این سوخت امسال افزایش محدودی داشته است. در نیویورک، قیمت پروپان حدود ۵.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اما تغییر سیستم گرمایشی خانه به پروپان نیز مستلزم تعویض تجهیزات گرمایشی است؛ هزینه‌ای که ممکن است برای بسیاری از مردم خارج از توان مالی‌شان باشد.

قیمت گاز طبیعی و برق کمتر گران شده است

خانوارهایی که خارج از شمال‌شرق آمریکا و آلاسکا زندگی می‌کنند، عموماً زمستان امسال با شوک مالی به این بزرگی مواجه نخواهند شد.

دلیل آن این است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷ درصد خانه‌های آمریکا با گاز طبیعی گرم می‌شدند و ایالات متحده ذخایر و عرضه فراوانی از این سوخت در اختیار دارد؛ برخلاف اروپا که قیمت گاز طبیعی در آن به‌شدت افزایش یافته است.

مت اسمیت، مدیر تحقیقات کالا در شرکت کپلر (Kpler)، گفت: ما واقعاً از نظر تأمین گاز طبیعی در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و دلیل قیمت‌های فعلی نیز همین است.

بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت عمده‌فروشی گاز طبیعی در هفته نخست سپتامبر، در واقع پایین‌تر از قیمت آن در سپتامبر سال گذشته بوده است.

اما قیمت گازی که به خانه‌ها تحویل داده می‌شود، افزایش یافته است؛ زیرا هزینه نگهداری خطوط لوله نیز در این قیمت لحاظ می‌شود.

بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، متوسط قیمت خرده‌فروشی گاز طبیعی در ماه ژوئن ۲۴.۰۹ دلار به ازای هر هزار فوت مکعب بود که نسبت به یک سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشت.

بر اساس اطلاعات گروه پژوهشی RMI، که پیش‌تر با نام مؤسسه راکی ماونتین شناخته می‌شد، حدود ۴۲ درصد خانه‌های آمریکا در سال ۲۰۲۴ از پمپ‌های حرارتی یا سایر وسایل گرمایشی برقی استفاده می‌کردند.

این خانوارها نیز احتمالاً زمستان امسال هزینه بیشتری خواهند پرداخت.

در ماه ژوئن، میانگین نرخ برق خانگی در سراسر آمریکا ۱۸.۳۴ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت بود که حدود ۵ درصد بیشتر از یک سال قبل است؛ هرچند میزان افزایش نرخ برق در ایالت‌ها و شرکت‌های خدمات برق مختلف تفاوت زیادی دارد.

منبع: عصرایران