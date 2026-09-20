ماه فقط یک جرم آسمانی در آسمان شب نیست؛ این همسایه زمین در طول تاریخ الهام‌بخش اسطوره‌ها، ادیان، هنر، ادبیات و حتی علم بوده است. از خدایان باستانی تا پژوهش‌های کیهان‌شناسی، انسان همواره تلاش کرده است معنای حضور این جرم اسرارآمیز را کشف کند. اما چرا ماه چنین جایگاه ویژه‌ای در ذهن انسان دارد؟ از تأثیر آن بر جزر و مد تا نقش نمادینش در فرهنگ‌ها و برداشت‌های متفاوت از آن، ماه داستانی طولانی از ارتباط میان آسمان و تجربه انسانی را روایت می‌کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با نگاهی متفاوت به ماه، سفری از باورهای باستانی تا لحظه قدم گذاشتن انسان بر سطح آن خواهیم داشت.