En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 88
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۱۳۳
کد خبر:۱۳۹۵۱۳۳
1889 بازدید
خانم‌ها و آقایان؛

ماه؛ آینه‌ای که انسان قرن‌ها در آن خود را دیده است

ماه فقط یک جرم آسمانی در آسمان شب نیست؛ این همسایه زمین در طول تاریخ الهام‌بخش اسطوره‌ها، ادیان، هنر، ادبیات و حتی علم بوده است. از خدایان باستانی تا پژوهش‌های کیهان‌شناسی، انسان همواره تلاش کرده است معنای حضور این جرم اسرارآمیز را کشف کند. اما چرا ماه چنین جایگاه ویژه‌ای در ذهن انسان دارد؟ از تأثیر آن بر جزر و مد تا نقش نمادینش در فرهنگ‌ها و برداشت‌های متفاوت از آن، ماه داستانی طولانی از ارتباط میان آسمان و تجربه انسانی را روایت می‌کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با نگاهی متفاوت به ماه، سفری از باورهای باستانی تا لحظه قدم گذاشتن انسان بر سطح آن خواهیم داشت.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم ماه کره ماه سبک زندگی خانم‌ها و آقایان
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟