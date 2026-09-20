خانمها و آقایان؛
دفترچهای برای تبدیل تصمیمهای مبهم به عادتهای قابلپیگیری
«سیستم تم» روشی برای برنامهریزی و خودارزیابی است که تلاش میکند بهجای هدفگذاریهای سخت و ثابت، بر جهت کلی زندگی و پیشرفت تدریجی تمرکز کند. در این روش، فرد میتواند موضوعاتی مانند خواب، ورزش، تغذیه، کار یا حتی ارتباط با دیگران را به شاخصهای ساده و روزانه تبدیل کند و میزان پایبندی خود را بهصورت بصری ثبت کند. اما بخش جالب این سیستم فقط همین جدولهای پیگیری نیست. ایده اصلی این است که از میان الگوهای تکرارشونده زندگی، یک «تم» کلی برای یک فصل یا حتی یک سال انتخاب شود؛ تمی که قرار است جهت تصمیمها، عادتها و اولویتها را مشخص کند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان میدهد چنین دفترچهای چگونه میتواند احساسات مبهم درباره چیزهایی که در زندگی درست پیش نمیروند را به اقداماتی مشخص و قابلاندازهگیری تبدیل کند.
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