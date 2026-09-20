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کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۱
بازدید: ۵۶۵۰

عکس: نخستین نشست خبری محسن رضایی

نخستین مصاحبه مطبوعاتی محسن رضایی پس از آغاز فرماندهی سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۰؛ تصویری تاریخی از حضور فرمانده جوان سپاه در جمع خبرنگاران، در سال‌های پرالتهاب جنگ ایران و عراق و روزهای شکل‌گیری ساختارهای جدید فرماندهی جنگ.

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برچسب‌ها:
محسن رضایی سپاه پاسداران انقلاب عکس عکس تاریخی عکس تابناک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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