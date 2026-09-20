عکس: نخستین نشست خبری محسن رضایی
نخستین مصاحبه مطبوعاتی محسن رضایی پس از آغاز فرماندهی سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۰؛ تصویری تاریخی از حضور فرمانده جوان سپاه در جمع خبرنگاران، در سالهای پرالتهاب جنگ ایران و عراق و روزهای شکلگیری ساختارهای جدید فرماندهی جنگ.
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