تصاویر تمرین داگ فایت جی 10 با رافال

جنگنده‌های J-16 چین برای نخستین بار در جریان رزمایش «عقاب‌های تمدن 2026» در مصر، در نبردهای هوایی شبیه‌سازی‌شده (داگ‌فایت) در برابر جنگنده‌های «رافال» مصر به تمرین پرداختند. این نخستین باری است که یک جنگنده چینی در تمرینات رزمی در برابر پلتفرمی ساخت غرب قرار می‌گیرد. چین حدود شش فروند جنگنده J-16 را به همراه هواپیماهای سوخت‌رسان YY-20A، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام KJ-500 و تجهیزات پشتیبانی اعزام کرد که برای رسیدن به مصر، مسافتی بیش از 6000 کیلومتر را طی کردند.