پیشنهاد جدید ترکیه برای مصالحه بین ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، هاکان فیدان روز شنبه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «انتیوی» ادعا کرد: «در ماههای اخیر، مذاکرات میان آمریکا و ایران به بنبست رسیده است. در نتیجه این وضعیت، ما نه تنها شاهد حملات متقابل آنها به یکدیگر هستیم، بلکه مسئله تنگه بابالمندب از سوی یمن نیز مطرح است. میبینیم که طرفین درگیر عملیاتی هستند که بحران را به سمت عربستان سعودی گسترش میدهد، اوضاع روزبهروز پیچیدهتر میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «ترکیه و سایر کشورها در حال ارائه طرح هایی هستند و همه تلاش خود را به کار میگیرند تا مذاکرات میان آمریکا و ایران به نتیجه برسد. اما بیاعتمادی شدیدی میان طرفین وجود دارد. آنها پیشتر در پاکستان به یک توافق دست یافته بودند، اما سپس در اجرای آن مشکلاتی بروز کرد. اکنون نیز هر دو طرف آشکارا در تلاشاند تا این روند را به گونهای پیش ببرند که منافع آنها تأمین شود.»
فیدان همچنین افزود: «شرایط جدیدی برای مصالحه میان طرفین درگیری پیشنهاد شده است. امیدوارم آنها این شرایط را بپذیرند. در غیر این صورت، بحران کنونی که تا حدی برای کشورهای متأثر از آن قابل تحمل بوده، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای برخی کشورهای دیگر خواهد داشت. شاهد این وضعیت در اروپا، منطقه آسیا-اقیانوسیه و آفریقا هستیم.»
وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که «ارادهای قوی» در ائتلاف مکه وجود دارد و اقدامات مربوط به نهادینهسازی آن از جمله تشکیل دبیرخانه کل و یک ستاد فرماندهی نظامی وابسته در حال تکمیل است.
فیدان همچنین تاکید کرد که ترکیه اظهارات اسرائیل را که آنکارا را به عنوان یک تهدید جلوه میدهد، «بهدقت زیر نظر دارد.»
وی گفت: این اظهارات تلاشی از سوی بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل است. وی به دنبال القای این تصور است که جایگزین ندارد و این کار را با هدف تقویت جایگاه سیاسی خود در داخل اسرائیل انجام می دهد.