En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پیشنهاد جدید ترکیه برای مصالحه بین ایران و آمریکا

وزیر خارجه ترکیه گفت، شرایط جدیدی برای مصالحه بین ایران و آمریکا پیشنهاد شده و امیدوارم آنها این شرایط را بپذیرند.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۷
| |
8411 بازدید
|
۲
هاکان فیدان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس،‌ هاکان فیدان روز شنبه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ادعا کرد: «در ماه‌های اخیر، مذاکرات میان آمریکا و ایران به بن‌بست رسیده است. در نتیجه این وضعیت، ما نه تنها شاهد حملات متقابل آن‌ها به یکدیگر هستیم، بلکه مسئله تنگه باب‌المندب از سوی یمن نیز مطرح است. می‌بینیم که طرفین درگیر عملیاتی هستند که بحران را به سمت عربستان سعودی گسترش می‌دهد، اوضاع روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.»

وی خاطرنشان کرد: «ترکیه و سایر کشورها در حال ارائه طرح هایی هستند و همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مذاکرات میان آمریکا و ایران به نتیجه برسد. اما بی‌اعتمادی شدیدی میان طرفین وجود دارد. آن‌ها پیش‌تر در پاکستان به یک توافق دست یافته بودند، اما سپس در اجرای آن مشکلاتی بروز کرد. اکنون نیز هر دو طرف آشکارا در تلاش‌اند تا این روند را به گونه‌ای پیش ببرند که منافع آنها تأمین شود.»

فیدان همچنین افزود: «شرایط جدیدی برای مصالحه میان طرفین درگیری پیشنهاد شده است. امیدوارم آن‌ها این شرایط را بپذیرند. در غیر این صورت، بحران کنونی که تا حدی برای کشورهای متأثر از آن قابل تحمل بوده،‌ پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای برخی کشورهای دیگر خواهد داشت. شاهد این وضعیت در اروپا، منطقه آسیا-اقیانوسیه و آفریقا هستیم.»

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که «اراده‌ای قوی» در ائتلاف مکه وجود دارد و اقدامات مربوط به نهادینه‌سازی آن از جمله تشکیل دبیرخانه کل و یک ستاد فرماندهی نظامی وابسته در حال تکمیل است.

فیدان همچنین تاکید کرد که ترکیه اظهارات اسرائیل را که آنکارا را به عنوان یک تهدید جلوه می‌دهد، «به‌دقت زیر نظر دارد.»

وی گفت: این اظهارات تلاشی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل است. وی به دنبال القای این تصور است که جایگزین ندارد و این کار را با هدف تقویت جایگاه سیاسی خود در داخل اسرائیل انجام می دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه هاکان فیدان ایران آمریکا جنگ مذاکره پایان جنگ
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا به آمریکا و کشور‌های منطقه
بیمارستان‌های آلمان به حالت آماده‌باش درآمدند
محسن رضایی: ۷ شرط ایران به دولت آمریکا اعلام شد
بقائی: سفر به نیویورک سنگری است که نباید از دست داد
ایران آمریکا را از خاورمیانه بیرون می‌کند
پاسخ سردار شکارچی به ادعای فرمانده سنتکام
محسن رضایی: به نفع آمریکاست که شروط ما را بپذیرد
ترکیه: تلاش اسرائیل برای تضعیف مذاکرات اسلام‌آباد
عکس: بیلبوردهای تهران با شروط ۵گانه ایران به روز شد
گفتگوی تلفنی فیدان و عراقچی درباره مذاکرات هسته‌ای
هاکان فیدان: نظام سیاسی ایران فرو نمی‌پاشد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فیدان
جنگ احمقانه ترامپ با خفت پایان می‌یابد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
تقریبا هیچ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
عمو امریکا گوشش بدهکار شماها نیست ،
فقط زبان قدرت را می فهمد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qvZ
tabnak.ir/005qvZ