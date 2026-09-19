محسن رضایی: ۷ شرط ایران به دولت آمریکا اعلام شد

به گزارش تابناک، سرلشگر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد که آمریکا راهی جز پذیرش شروط ایران ندارد.



وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۷ شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است؛ اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد.