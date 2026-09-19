محسن رضایی: ۷ شرط ایران به دولت آمریکا اعلام شد
محسن رضایی: ۷ شرط ایران برای آغاز هر مذاکرهای به دولت آمریکا اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۱| |
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به گزارش تابناک، سرلشگر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد که آمریکا راهی جز پذیرش شروط ایران ندارد.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۷ شرط ایران برای آغاز هر مذاکرهای به دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است؛ اگر واشنگتن میخواهد از مخمصهای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد.
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