بقائی: سفر به نیویورک سنگری است که نباید از دست داد
به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی با بخش خبری اظهار داشت: ایران و عمان درخصوص تعیین مسیر امن تردد در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند.
بقایی با اشاره به برخی حواشی درباره روند مذاکرات تاکید کرد: اینکه برخی فعالان رسانهای ایران را دربارۀ بههمخوردن تفاهمنامه مقصر جلوه میدهند بیانصافی در حق مردم است. ما درمورد آمریکا صحبت میکنیم؛ کشوری که در سالهای گذشته همیشه و همواره پیمانشکنی کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: شروط ما مبنای مذاکرات بود و آمریکا آنها را نقض کرد؛ با این شرایط نمیشود از پایان جنگ صحبت کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره شایعات مطرحشده پیرامون میانجیگری برخی کشورها خاطرنشان کرد: سفر وزیر کشور پاکستان به تهران دربارۀ روابط دوجانبه ایران و پاکستان خواهد بود و قرار بر تبادل پیام خاصی دربارۀ میانجیگری نیست.
خود مقصربینی یکی از نشانههای جنگ شناختی دشمن است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: اینکه برخی فعالان رسانهای ایران را دربارۀ بههمخوردن تفاهم مقصر جلوه میدهند بیانصافی در حق مردم است.. ما درمورد آمریکا صحبت میکنیم؛ کشوری که در سالهای گذشته همیشه و همواره پیمانشکنی کرده است. خود مقصربینی یکی از نشانههای جنگ شناختی دشمن است؛ بعضیچیزها به قدری عیان است که حاجتی به بیان ندارد.
بقائی گفت: ما باید با حضور در نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حق مردم کشورمان را فریاد بزنیم. سفر به نیویورک برای دیپلماتهای ایران هیچ جذابیتی ندارد اما سنگری است که نباید از دست داد.
وی تأکید کرد: عراقچی با تعداد قابل توجهی از همتایانش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهایی خواهند داشت.