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دهوک عراق برای گل محمدی جایگزین تعیین کرد

شبکه عراقی از مسعود میرال سوئدی به عنوان گزینه اصلی سران باشگاه دهوک برای جایگزینی یحیی گل محمدی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۶۹
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7845 بازدید
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یحیی گل محمدی

به گزارش تابناک، تیم دهوک با هدایت یحیی گل محمدی در فصل جاری لیگ ستارگان عراق عملکرد خوبی نداشته است و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

دهوک با هدایت گل محمدی در ۸ بازی ۶ تساوی ، یک شکست و تنها یک پیروزی را کسب کرده و این باعث شده تا انتقادها از این سرمربی ایرانی زیاد شود.

شبکه خبری Rudaw اسپورت اعلام کرد که مدیران باشگاه دهوک از عملکرد یحیی گل محمدی اصلا راضی نیستند و به دنبال توافق با این سرمربی ایرانی برای جدایی او هستند.

این شبکه عراقی اعلام کرد که باشگاه دهوک همه خواسته های گل محمدی از جمله جذب بازیکن ایرانی و اردوهای مناسب را قبول کرد اما تیم نتوانسته نتایج خوبی کسب کند و به همین خاطر مدیران باشگاه در حال توافق با این سرمربی برای جدایی او هستند.

این رسانه عراقی از مسعود میرال سرمربی سوئدی به عنوان گزینه اصلی هدایت دهوک و جایگزینی یحیی گل محمدی خبر داد.

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عراق باشگاه دهوک یحیی گل محمدی سرمربی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
5
0
پاسخ
خوش بحال پیروزی چیا حالا خيلي راحت میتونن فشار برای برکناری قلعه و جایگزینی گل‌محمدی بجاش رو زیاد کنن
فاروق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
3
3
پاسخ
آنجا دیگه مثل ایران نیست ، بزنی تخت سینه داور ، آنهم بگه بفرما آقا یحیی
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