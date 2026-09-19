دهوک عراق برای گل محمدی جایگزین تعیین کرد

به گزارش تابناک، تیم دهوک با هدایت یحیی گل محمدی در فصل جاری لیگ ستارگان عراق عملکرد خوبی نداشته است و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

دهوک با هدایت گل محمدی در ۸ بازی ۶ تساوی ، یک شکست و تنها یک پیروزی را کسب کرده و این باعث شده تا انتقادها از این سرمربی ایرانی زیاد شود.

شبکه خبری Rudaw اسپورت اعلام کرد که مدیران باشگاه دهوک از عملکرد یحیی گل محمدی اصلا راضی نیستند و به دنبال توافق با این سرمربی ایرانی برای جدایی او هستند.

این شبکه عراقی اعلام کرد که باشگاه دهوک همه خواسته های گل محمدی از جمله جذب بازیکن ایرانی و اردوهای مناسب را قبول کرد اما تیم نتوانسته نتایج خوبی کسب کند و به همین خاطر مدیران باشگاه در حال توافق با این سرمربی برای جدایی او هستند.

این رسانه عراقی از مسعود میرال سرمربی سوئدی به عنوان گزینه اصلی هدایت دهوک و جایگزینی یحیی گل محمدی خبر داد.