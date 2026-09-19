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دریای مازندران تا دوشنبه تعطیل شد

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: بانفوذ جریانات شمالی فعالیت قایق‌های تفریحی و شناورهای گردشگری در دریای مازندران ممنوع اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۶۸
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دریای طوفانی

به گزارش تابناک، هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی، اظهار کرد: از اواخر وقت امروز شنبه ۲۸ تا صبح دوشنبه ۳۰ شهریور دریای مازندران به‌دلیل وزش بادهای شمالی مواج و طوفانی خواهد شد.

وی افزود: بیشینه سرعت باد در نزدیکی ساحل به ۱۱ متر بر ثانیه و در مناطق دور از ساحل به ۱۳ متر بر ثانیه می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی مازندران اضافه کرد: طی این مدت ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۱ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۳ متر افزایش می‌یابد.

بهزادی با تأکید بر خطرناک بودن شرایط جوی، اعلام کرد: شنا کردن در سواحل استان ممنوع است.

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برچسب ها
مازندران هواشناسی وزش باد شدید دریای خزر هشدار دریای مواج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
0
پاسخ
آفرین! "دریای مازندران" خزر دیگه نگید
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