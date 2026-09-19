دریای مازندران تا دوشنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی، اظهار کرد: از اواخر وقت امروز شنبه ۲۸ تا صبح دوشنبه ۳۰ شهریور دریای مازندران به‌دلیل وزش بادهای شمالی مواج و طوفانی خواهد شد.

وی افزود: بیشینه سرعت باد در نزدیکی ساحل به ۱۱ متر بر ثانیه و در مناطق دور از ساحل به ۱۳ متر بر ثانیه می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی مازندران اضافه کرد: طی این مدت ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۱ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۳ متر افزایش می‌یابد.

بهزادی با تأکید بر خطرناک بودن شرایط جوی، اعلام کرد: شنا کردن در سواحل استان ممنوع است.