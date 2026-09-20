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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۶۷
کد خبر:۱۳۹۵۰۶۷
2815 بازدید
آسپرین؛

چرا کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید متوقف شد؟

در حالی که بسیاری از شاخه‌های پزشکی با سرعتی چشمگیر پیشرفت می‌کنند، کشف انواع کاملاً جدید آنتی‌بیوتیک برای دهه‌ها تقریباً متوقف مانده است؛ آن هم درست در زمانی که مقاومت باکتری‌ها در برابر داروهای موجود به مشکلی جدی‌تر تبدیل شده است. دانشمندان اکنون با روش‌هایی متفاوت، از بررسی میکروب‌ها در محیط طبیعی گرفته تا جست‌وجوی مستقیم در دی‌ان‌ای آنها، دوباره به دنبال ترکیباتی هستند که شاید نسل بعدی آنتی‌بیوتیک‌ها را شکل دهند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح می‌دهد چرا روش قدیمی کشف دارو به بن‌بست رسید و چه چیزی ممکن است این روند را تغییر دهد.
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