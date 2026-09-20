تکنوتابناک؛
آیا آبکشی ظرفهای کثیف پیش از استفاده از ماشین ظرفشویی مضر است؟
ایده ماشین ظرفشویی مدرن از جایی آغاز شد که ژوزفین کوکرین، مخترع آمریکایی، از آسیب دیدن ظروف گرانقیمتش هنگام شستوشوی دستی خسته شده بود. طرحی که او در قرن نوزدهم ساخت، پایه دستگاههایی شد که امروزه در میلیونها خانه استفاده میشوند. اما درون ماشین ظرفشویی دقیقاً چه میگذرد؟ آب داغ، بازوهای چرخان، حسگرهای تشخیص آلودگی و ترکیبات شیمیایی شوینده هرکدام نقشی دارند؛ حتی نحوه چیدن و آبکشی ظرفها پیش از شستوشو میتواند نتیجه را تغییر دهد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، سازوکار این دستگاه و چند تصور رایج درباره استفاده از آن را بررسی میکند.
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برچسبها:ویدیو فیلم تکنولوژی ماشین ظرف شویی
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