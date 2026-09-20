طرز تهیه لازانیای سیب زمینی با سس قارچ
به گزارش تابناک؛ لازانیا نوعی پاستای ورقهای، پهن و مسطح است و یکی از قدیمیترین انواع پاستا به شمار میرود. خمیر لازانیا در واقع همان خمیر پاستاست که آن را به صورت ورقههای پهن تهیه میکنند. لازانیا امروز یکی از غذاهای خوشمزه و پر طرفدار بین المللی است که در تمان نقاط جهان تهیه و سرو میشود؛ همچنین لازانیا در میان کودکان نیز یک غذای پر طرفدار است.
لازانیا را به صورت لایه به لایه با موادی مانند گوشت و پنیر پیتزا تهیه میکنند، اما شما میتوانید اینبار لازانیا را بدون استفاده از برگههای لازانیا و با سیب زمینی درست کنید و یک طعم شگفتانگیز را تجربه کنید. لازانیای سیب زمینی با لایهای از سیب زمینی کبابی، پنیر پیتزا، سس قارچ و سس گوشت تهیه میشود و طعم فوقالعادهای دارد، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه لازانیای سیب زمینی همراه ما باشید.
مواد لازم برای مزهدار کردن سیب زمینی
سیب زمینی درشت: ۵ عدد
نمک، زردچوبه و پاپریکا: ۲ قاشق چایخوری
آویشن، پودر سیر و فلفل سیاه: ۱ قاشق چایخوری
روغن زیتون: به میزان دلخواه
مواد لازم برای مایه گوشتی
گوشت چرخ کرده: ۱۵۰ گرم
پیاز: ۱ عدد
فلفل دلمهای: ۱ عدد
رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری
پاپریکا، فلفل سیاه و قرمز و پودر سیر: از هر کدام ۱ قاشق چایخوری
پنیر پیتزا: ۲ لیوان
نمک: به میزام لازم
مواد لازم برای سس قارچ
قارچ: ۳۰۰ گرم
سیر: ۲ حبه
کره: ۳۰ گرم
آرد سفید: ۱ قاشق غذاخوری سرپر
شیر: یک و نیم لیوان
پنیر پارمسان: ۲ قاشق غذاخوری
آب لیموترش: ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم
طرز تهیه لازانیای سیب زمینی
مرحله اول؛ مزهدار کردن سیب زمینی: سیب زمینیها را خوب بشویید؛ سپس با پوست چهار قاچ کنید و داخل کاسه آب و یخ بریزید. ده دقیقه بعد سیب زمینیها را آبکش و کاملا خشک کنید.
حالا روی سیب زمینی نمک، زردچوبه، پاپریکا، پودر سیر، فلفل سیاه و کمی روغن زیتون بریزید و خوب هم بزنید تا سیب زمینی با مواد مزهدار شود.
حالا سیب زمینیهای مزهدار شده را داخل سینی فر بریزید و با دمای ۱۸۰ درجه طبقه وسط با حرارت بالا و پایین به مدت ۴۰ دقیقه قرار بدهید تا سیب زمینیها کبابی شود. به جای فر میتوانید از دستگاه ایرفرایر هم برای کبابی کردن سیب زمینی استفاده کنید.
مرحله دوم؛ آماده کردن مایه گوشتی: پیاز را پوست بگیرید و به صورت نگینی خرد کنید و همراه با کمی روغن داخل یک ماهی تابه مناسب بریزید و اجازه بدهید پیاز کم کم نرم و طلایی شود.
حالا فلفل دلمهای نگینی خرد شده را اضافه کنید و یک دقیقه با پیاز تفت بدهید، سپس گوشت چرخ شده را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود. نمک، پاپریکا، زردچوبه، فلفل سیاه و پودر سیر بریزید و رب گوجه فرنگی را که با کمی آب رقیق کردهاید، به مایه گوشتی اضافه کنید.
مواد را هم بزنید و حرارت را کم کنید. درب ماهی تابه را ببندید و اجازه بدهید مایه گوشتی حدودا ۱۰ دقیقه با حرارت کم بپزد، سپس اجاق گاز را خاموش کنید.
مرحله سوم؛ درست کردن سس قارچ: قارچها را که از قبل شسته و به صورت ورقهای خرد کردهاید، داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید. آب لیمو و سیر رنده شده را روی قارچ بریزید و هم بزنید تا آب قارچ با حرارت بالا کشیده شود، سپس قارچها را از ماهی تابه خارج کنید.
داخل همان ماهی تابه کره بریزید و صبر کنید تا آب شود، سپس آرد گندم را اضافه کنید و هم بزنید تا با کره یکدست شود.
حالا شیر سرد را کم کم به ترکیب آرد و کره اضافه کنید و هم بزنید تا گلوله نشود و یکنواخت شود. وقتی سس به غلظت سید، نمک و فلفل سیاه و پنیر پارمسان را اضافه کنید و هم بزنید، سپس سس قارچ را از روی حرارت بردارید.
مرحله چهارم؛ ترکیب نهایی مواد: یک ظرف پیرکس آماده کنید و سیب زمینیهای کبابی شده را کف ظرف بچینید و مقداری از سس قارچ روی سیب زمینیها بریزید، سپس کمی پنیر پیتزا روی سس بریزید و پخش کنید و بقیه سس قارچ را روی لایه پنیر بریزید.
حالا مایه گوشتی را روی مواد بریزید و خوب پخش کنید و در آخر روی مایه گوشتی را با پنیر پیتزا کاملا بپوشانید. ظرف را داخل فر ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه قرار بدهید تا لازانیا بپزد. وقتی روی لازانیا طلایی شد، غذا آماده است. نوش جان.
نکات کلیدی
روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژهای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغنهای معمولی مخلوط میشود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته میشود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب میپرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان سادهای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه دادهاند:
ـ برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.
ـ روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر ۱ قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه میافتند. درست پس از ۱ دقیقه مزه تلخی و تندی از بین میرود و خوشمزه میشود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمیکند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.
ـ روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا بهراحتی میتوان در آن تقلب کرد.
قارچ طبع گرمی دارد و سرشار از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، آمینو اسید، فیبر، مس، آهن، آنتی اکسیدان، آمینو اسید و... است، همچنین در پیشگیری از سرطان سینه و پروستات موثر است و سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. هنگام خرید قارچ به این نکته توجه داشته باشید که قارچ تازه حتماً نباید سفید و شفاف باشد. یکی از راههای تشخیص قارچ سالم این است که قارچ باید تا حدودی سنگین باشد. اگر قارچ سبک و توخالی باشد، سالم نیست. کلاهک قارچ سالم نباید شکاف داشته باشد؛ همچنین بهتر است قارچهایی را که روی پوست آنها لکه قهوهای دارند، خریداری نکنید و اگر خریداری کردید، حتماً به صورت پخته آن را مصرف کنید.