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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۶۲
کد خبر:۱۳۹۵۰۶۲
3291 بازدید
ته چین؛

جهش ژنتیکی باستانی که منجر به زعفران شد

زعفران، همان «طلای سرخ»، قرن‌هاست یکی از گران‌بهاترین ادویه‌های جهان به شمار می‌رود؛ ادویه‌ای که از ایران باستان تا دربارهای یونان و اروپا، هم در غذا و عطر و هم در پزشکی سنتی جایگاهی ویژه داشته است. اما دلیل اصلی قیمت بالای زعفران فقط کمیابی آن نیست. پشت هر مقدار اندک از این ادویه، فرایندی بسیار پرزحمت، گیاهی با ویژگی ژنتیکی عجیب و تاریخی هزاران‌ساله قرار دارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد چرا تولید تنها یک کیلوگرم زعفران به صدها ساعت کار و ده‌ها هزار گل نیاز دارد و چگونه یک جهش گیاهی باستانی، هنوز هم زندگی کشاورزان و بازار جهانی این ادویه را شکل می‌دهد.
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