محسن رضایی: به نفع آمریکاست که شروط ما را بپذیرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به الجزیره گفت: ارزیابی‌ها و محاسبات رئیس جمهور آمریکا درباره ایران اشتباه بود و جنگ با تحریک نتانیاهو آغاز شد. پس از خروج واشنگتن از تفاهم‌نامه، به این نتیجه رسیدیم که استراتژی خود را در قبال این کشور تغییر دهیم. تاکنون تصمیمی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اتخاذ نکرده‌ایم و این موضوع به رفتار واشینگتن بستگی دارد.

به گزارش تابناک، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌گو با الجزیره اظهارداشت: ارزیابی‌ها و محاسبات رئیس جمهور آمریکا درباره ایران اشتباه بود و جنگ با تحریک نتانیاهو آغاز شد. به نفع واشنگتن است که شرایط ما را برای پایان جنگ بپذیرد و تهدیدات ترامپ به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. ما برای یک جنگ سرنوشت‌ساز آماده‌ایم.

محسن رضایی افزود: ما نقاط ضعف ارتش آمریکا را می‌دانیم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آن آماده‌ایم. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که پس از خروج واشنگتن از تفاهمنامه، استراتژی خود را در قبال واشنگتن تغییر دهیم.

او افزود: ما اخیراً یک موشک ضد کشتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کردیم. ما در دفاع از خود جدی هستیم و در صورت حمله، پایگاه‌های آمریکایی و منافع واشنگتن در منطقه را با قدرت بیشتری هدف قرار خواهیم داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: رایزنی ها با میانجیگران قطری و پاکستانی ادامه دارد و ما شرایط خود را برای مذاکره به آنها اطلاع داده ایم. ما با میانجی قطری که شرایط ما را با هدف توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرد، در تماس هستیم و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ هستیم. شرایط ما پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ما و پایان محاصره دریایی است.

وی افزود: اقدامات آمریکا و اسرائیل به ما اجازه می‌دهد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شویم. ما هنوز تصمیمی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگرفته‌ایم و موضوع به رفتار واشنگتن بستگی دارد. ما هنوز به فتوای رهبر فقید پایبند هستیم و دکترین هسته ای خود را تغییر نداده ایم، اما نمی دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

درباره جنگ یمن و عربستان نیز گفت: ما می‌خواهیم جنگ بین عربستان سعودی و یمن پایان یابد و من معتقدم یمنی‌ها نیز خواهان توافق با عربستان سعودی هستند.