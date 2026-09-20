طبیعت و جغرافیا؛
راز «قارچهای تاریک»؛ میلیونها گونهای که هنوز ندیدهایم
دانشمندان هنگام بررسی دیانای موجود در خاک، آب و حتی هوا، بارها با ردپای قارچهایی روبهرو میشوند که با هیچ گونه شناختهشدهای مطابقت ندارند؛ موجوداتی مرموز که به «قارچهای تاریک» شهرت یافتهاند. برآوردها نشان میدهد شاید میلیونها گونه قارچی هنوز ناشناخته باشند؛ جاندارانی که برخی در دل موجودات دیگر پنهاناند و برخی حتی در محیطهای بهشدت خشن زندگی میکنند. جهان قارچها بسیار عجیبتر از آن چیزی است که در ظاهر میبینیم؛ از گونههایی که با گیاهان شبکههای زیرزمینی عظیم میسازند تا قارچهایی که میتوانند رفتار حشرات را تغییر دهند یا در محیطهای آلوده به تشعشعات هستهای دوام بیاورند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان میدهد بخش بزرگی از این قلمرو زیستی هنوز برای علم ناشناخته باقی مانده است.
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برچسبها:ویدیو فیلم طبیعت و جغرافیا قارچ
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