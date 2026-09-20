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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۵۸
کد خبر:۱۳۹۵۰۵۸
3054 بازدید
نظرات: ۱
طبیعت و جغرافیا؛

راز «قارچ‌های تاریک»؛ میلیون‌ها گونه‌ای که هنوز ندیده‌ایم

دانشمندان هنگام بررسی دی‌ان‌ای موجود در خاک، آب و حتی هوا، بارها با ردپای قارچ‌هایی روبه‌رو می‌شوند که با هیچ گونه شناخته‌شده‌ای مطابقت ندارند؛ موجوداتی مرموز که به «قارچ‌های تاریک» شهرت یافته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد شاید میلیون‌ها گونه قارچی هنوز ناشناخته باشند؛ جاندارانی که برخی در دل موجودات دیگر پنهان‌اند و برخی حتی در محیط‌های به‌شدت خشن زندگی می‌کنند. جهان قارچ‌ها بسیار عجیب‌تر از آن چیزی است که در ظاهر می‌بینیم؛ از گونه‌هایی که با گیاهان شبکه‌های زیرزمینی عظیم می‌سازند تا قارچ‌هایی که می‌توانند رفتار حشرات را تغییر دهند یا در محیط‌های آلوده به تشعشعات هسته‌ای دوام بیاورند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان می‌دهد بخش بزرگی از این قلمرو زیستی هنوز برای علم ناشناخته باقی مانده است.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم طبیعت و جغرافیا قارچ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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0
پاسخ
این نوع ویدئوها بسیار امیدبخش و روشنگر هستند، لطفا بجای مطالب زرد و خاله زنکی، بیشتر و بیشتر از این نوع ویدئوها در سایت قرار بدید. عالی هستن
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