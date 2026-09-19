به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در پاسخ به اتهام‌زنی سخنگوی کاخ سفید علیه ایران نوشت:

«سخنگوی کاخ سفید فهرستی طولانی از اتهامات علیه ایران مطرح کرده است؛ اتهاماتی که بخش عمده آنها، با دقتی شگفت‌انگیز، همان اقداماتی را توصیف می‌کنند که خود آمریکا آغاز کرده، مرتکب شده یا از آنها حمایت کرده است.

این فرافکنی و گریز از واقعیت چندان عجیب نیست، چراکه:

«شریران می‌گریزند، حتی هنگامی که کسی در تعقیبشان نیست.»