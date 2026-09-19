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پاسخ کوبنده بقائی به اتهام‌زنی سخنگوی کاخ سفید

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اتهامات بی اساس سخنگوی کاخ سفید پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۵۵
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4932 بازدید
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در پاسخ به اتهام‌زنی سخنگوی کاخ سفید علیه ایران نوشت:

«سخنگوی کاخ سفید فهرستی طولانی از اتهامات علیه ایران مطرح کرده است؛ اتهاماتی که بخش عمده آنها، با دقتی شگفت‌انگیز، همان اقداماتی را توصیف می‌کنند که خود آمریکا آغاز کرده، مرتکب شده یا از آنها حمایت کرده است.

این فرافکنی و گریز از واقعیت چندان عجیب نیست، چراکه:

«شریران می‌گریزند، حتی هنگامی که کسی در تعقیبشان نیست.»

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اسماعیل بقائی سخنگوی کاخ سفید آمریکا ایران تهدید اتهام زنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی بابا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
2
پاسخ
خدا حفظش کنه.
آدم باسواد و حاضر جوابی هستش.
بهترین شخص برای این مسئولیت.
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