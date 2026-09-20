خانمها و آقایان؛
چگونه مفاهیم پیچیده را توضیح دهیم؟
چگونه میتوان مفهومی پیچیده را طوری توضیح داد که مخاطب واقعاً آن را بفهمد؟ این ویدیو با بررسی شیوهٔ سخنرانی دن گیلبرت، روانشناس دانشگاه هاروارد، نشان میدهد که یک توضیح موفق فقط به سادهسازی واژهها وابسته نیست؛ بلکه باید ذهن مخاطب را مرحلهبهمرحله به سوی ایدهٔ اصلی هدایت کرد. از کنجکاوی و مثالهای ملموس گرفته تا استعاره و چیزی که «نفرین دانش» نامیده میشود، این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به سازوکارهایی میپردازد که میتوانند تفاوت میان یک توضیح گیجکننده و انتقال مؤثر یک ایده را رقم بزنند.
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