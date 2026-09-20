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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۵۱
کد خبر:۱۳۹۵۰۵۱
5576 بازدید
طبیعت و جغرافیا؛

عنکبوت پرنده‌خوار جالوت؛ غول پشمالوی جنگل

عنکبوت پرنده‌خوار جالوت یکی از بزرگ‌ترین رتیل‌های جهان است؛ عنکبوتی عظیم‌الجثه با نیش‌های بلند که در جنگل‌های گرمسیری آمریکای جنوبی زندگی می‌کند. با این حال، این شکارچی غول‌پیکر همیشه برای دفاع به گاز گرفتن متوسل نمی‌شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، گروهی از ردیاب‌ها یکی از این عنکبوت‌ها را در کنار لانه‌اش پیدا می‌کنند و از فاصله‌ای بسیار نزدیک با شیوه دفاعی متفاوت آن روبه‌رو می‌شوند؛ روشی که نشان می‌دهد چرا نزدیک‌شدن به این جانور حتی بدون گاز گرفتن هم می‌تواند تجربه‌ای ناخوشایند باشد.
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