در اوج گرمای تابستانِ بیابان‌های نوادا، آب فقط برای زنده ماندن اهمیت ندارد؛ کنترل یک آبشخور می‌تواند جایگاه یک نریان و سرنوشت تمام گله را تغییر دهد. در چنین شرایطی، ورود یک نریان غریبه که کیلومترها برای یافتن آب آمده، تعادل موجود را به‌هم می‌زند. حالا دو نریان بر سر منبعی حیاتی روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ نبردی که یک اشتباه در آن می‌تواند به جراحتی مرگبار منجر شود و نتیجه‌اش بسیار فراتر از حق نوشیدن آب باشد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نبرد اسب‌ها بر سر آبشخور را ببینید.