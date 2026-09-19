در ایستگاه فضایی بین‌المللی، هوای قابل تنفس چیزی نیست که بتوان آن را برای ماه‌ها در مخازن ذخیره کرد. فضانوردان به سامانه‌ای وابسته‌اند که با بازیافت آب، اکسیژن تولید می‌کند و هم‌زمان دی‌اکسیدکربن بازدم‌شده را از محیط حذف می‌کند؛ سامانه‌ای حیاتی که هر نقص در آن می‌تواند به یک وضعیت اضطراری تبدیل شود. اما همین فناوری برای مأموریت‌های طولانی‌تر، از جمله سفرهای آینده به مریخ، محدودیت‌هایی دارد. پژوهشگران اکنون روی روشی تازه به نام موگا کار می‌کنند که با استفاده از میدان مغناطیسی و بدون بسیاری از قطعات متحرک سامانه‌های فعلی، گازها را از آب جدا می‌کند. این فناوری چگونه کار می‌کند و چرا ممکن است شیوه تأمین اکسیژن در مأموریت‌های فضایی آینده را تغییر دهد؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، جزئیات این فرایند را نشان می‌دهد.