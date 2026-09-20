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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۳۷
کد خبر:۱۳۹۵۰۳۷
2869 بازدید
نظرات: ۱
تکنو تابناک؛

قطارهای پرسرعت تا کجا می‌توانند سریع‌تر شوند؟

ژاپن در سال ۱۹۶۴ با راه‌اندازی شینکانسن، عصر قطارهای پرسرعت را آغاز کرد؛ قطارهایی که امروزه با سرعت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کنند و در برخی فناوری‌های جدید، سرعت‌های بسیار بالاتری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.اما افزایش سرعت فقط به ساخت موتورهای قدرتمندتر وابسته نیست. آیرودینامیک، نوع ریل، مسیر حرکت، مصرف انرژی و حتی مقاومت هوا محدودیت‌هایی جدی ایجاد می‌کنند. فناوری قطارهای مَگلو تلاش کرده است با حذف تماس چرخ و ریل، بخشی از این موانع را کنار بزند؛ در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مفهوم قطارهای مگلو و مشکلات پیشروی توسعه آن‌ها بیشتر آشنا شوید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم قطار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
5
پاسخ
قطار های ما نود سال پیش ساخته شدند
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