ژاپن در سال ۱۹۶۴ با راه‌اندازی شینکانسن، عصر قطارهای پرسرعت را آغاز کرد؛ قطارهایی که امروزه با سرعت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کنند و در برخی فناوری‌های جدید، سرعت‌های بسیار بالاتری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.اما افزایش سرعت فقط به ساخت موتورهای قدرتمندتر وابسته نیست. آیرودینامیک، نوع ریل، مسیر حرکت، مصرف انرژی و حتی مقاومت هوا محدودیت‌هایی جدی ایجاد می‌کنند. فناوری قطارهای مَگلو تلاش کرده است با حذف تماس چرخ و ریل، بخشی از این موانع را کنار بزند؛ در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مفهوم قطارهای مگلو و مشکلات پیشروی توسعه آن‌ها بیشتر آشنا شوید.