تکنو تابناک؛
قطارهای پرسرعت تا کجا میتوانند سریعتر شوند؟
ژاپن در سال ۱۹۶۴ با راهاندازی شینکانسن، عصر قطارهای پرسرعت را آغاز کرد؛ قطارهایی که امروزه با سرعت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت میکنند و در برخی فناوریهای جدید، سرعتهای بسیار بالاتری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.اما افزایش سرعت فقط به ساخت موتورهای قدرتمندتر وابسته نیست. آیرودینامیک، نوع ریل، مسیر حرکت، مصرف انرژی و حتی مقاومت هوا محدودیتهایی جدی ایجاد میکنند. فناوری قطارهای مَگلو تلاش کرده است با حذف تماس چرخ و ریل، بخشی از این موانع را کنار بزند؛ در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مفهوم قطارهای مگلو و مشکلات پیشروی توسعه آنها بیشتر آشنا شوید.
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