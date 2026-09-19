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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۳۶
کد خبر:۱۳۹۵۰۳۶
4878 بازدید
نظرات: ۱
آسپرین؛

آیا واقعا می‌توان از دل‌شکستگی مرد؟

از دست دادن یک عزیز فقط یک تجربه عاطفی نیست؛ سوگ شدید می‌تواند تغییراتی واقعی و گاه خطرناک در بدن ایجاد کند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پس از مرگ همسر، خطر مرگ در برخی افراد به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که به «اثر بیوگی» معروف است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. عارضه‌ای به نام «کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو» یا «سندرم قلب شکسته» می‌تواند پس از یک شوک عاطفی شدید، عملکرد قلب را مختل کند و علائمی بسیار شبیه سکته قلبی به وجود آورد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند که احساسات چگونه می‌توانند تا این اندازه بر قلب اثر بگذارند و آیا یک «قلب شکسته» واقعاً می‌تواند کشنده باشد.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم آسپرین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
3
پاسخ
ازفشار عصبی ناراحتی قلب چند تیکه میشه دکتر های تشریح دیدن این صحنه های بسیار درد ناک
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