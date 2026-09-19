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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۰۳۳
کد خبر:۱۳۹۵۰۳۳
4994 بازدید
نظرات: ۱
آسپرین؛

چرا وقتی وارد اتاق می‌شویم، ناگهان یادمان می‌رود برای چه آمده‌ایم؟

تقریباً برای همه پیش آمده است؛ وارد اتاقی می‌شویم و همان لحظه هدفی را که چند ثانیه پیش کاملاً در ذهن داشتیم فراموش می‌کنیم. این اتفاق عجیب صرفاً حواس‌پرتی نیست و در روان‌شناسی با عنوان «اثر درگاه» شناخته می‌شود.پژوهشگران معتقدند مغز هنگام عبور از یک موقعیت به موقعیتی دیگر، تجربه جاری را به رویدادهای جداگانه تقسیم و مدل ذهنی خود را به‌روزرسانی می‌کند؛ فرایندی که گاهی می‌تواند بخشی از اطلاعات کوتاه‌مدت را از دسترس خارج کند. جالب‌تر اینکه این اثر فقط به عبور از در واقعی محدود نیست و تغییر مکان، موضوع گفتگو یا حتی عوض کردن تب مرورگر نیز ممکن است نتیجه‌ای مشابه داشته باشد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند که چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد و چه عواملی آن را تشدید یا حتی در برخی شرایط به نفع حافظه عمل می‌کنند.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم آسپرین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
1
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