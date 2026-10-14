به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، این روزها شاید سخت‌ترین روزهای احمد دنیامالی در رأس ساختار ورزش ایران باشد. وزیری که ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با کسب ۲۵۳ رأی از مجلس شورای اسلامی، تبدیل به ششمین وزیر ورزش و جوانان شد که در میان تمامی وزرای سابق، بالاترین رأی اعتماد را از نمایندگان ساختمان بهارستان دریافت کرد؛ حالا اما نمایندگانی از همان ساختمان، بحث استیضاح وزیر ورزش را به میان کشیده‌اند و از عملکرد دو سال اخیر او رضایت ندارند.

اگرچه از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم در ایران، کشور درگیر مشکلات متعددی از جمله ترورهای هدفمند سران، دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین معضلات اقتصادی به دنبال تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بوده، اما داستان ورزش همیشه متفاوت از هر چیز دیگری است. تأثیر شگرف ورزش روی جامعه و حتی سیاست، غیرقابل انکار است و مشکلات این چنینی هم کمتر روی ورزش تأثیر می‌گذارد. از همین‌رو منتقدان احمد دنیامالی شاید از این جهت به دنبال استیضاح او هستند که فضای ورزش کشور با مشکلات داخلی و قانونی روبروست.

در مدت دو سال اخیر، مسائل و معضلات مختلفی در ساختار ورزش ایران وجود داشته؛ از مسائل زیرساختی و موضوع بازسازی ورزشگاه آزادی گرفته تا مسائلی از جمله انتخابات برخی فدراسیون‌ها که مشخصاً وزارت ورزش و جوانان روی آنها تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر «چهار ابطال انتخاباتی و سکوت وزارت ورزش» به این معناست که روال قانونی در خصوص برگزاری برخی انتخابات‌ها به درستی پیش نرفته که اگر وضعیت به این شکل پیش برود، کار ورزش کشور روی زمین می‌ماند. در این میان فدراسیون‌های بسیار مهمی هم هستند که شاید با مشکل برگزاری انتخابات مواجه نباشند، اما عملکرد آنها یا شرایط حال حاضرشان موجب شده تا احمد دنیامالی هم تحت فشار قرار بگیرد.

آخرین انتخابات فدراسیون فوتبال، در زمان تصدی دنیامالی بر وزارت ورزش و جوانان برگزار شده است؛ اسفندماه ۱۴۰۳ که خروجی آن انتخاب مجدد مهدی تاج بود. در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال علاوه بر اینکه پرونده‌های قضایی منجر به صدور رأی داشت، در یک پرونده بسیار جدی هم تحت پیگرد بود که شاکی پرونده سازمان بازرسی کل کشور محسوب می‌شد. پرونده‌ای که اخیراً مشخص شده به دلیل دریافت پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری هیئت رئیسه بابت صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با اتهام اختلاس منجر به صدور کیفرخواست شده و مهدی تاج و چندین عضو هیئت رئیسه حضورشان در فدراسیون باید ممنوع شود و حکم انفصال از خدمت آنها به اجرا در بیاید.

تابناک در گزارشی که با عنوان «انفصال از خدمت مهدی تاج جدی‌تر از همیشه/ فدراسیون فوتبال وارد پروسه انتخابات می‌شود» منتشر کرد، در خصوص پرونده فدراسیون فوتبال گزارشی ارائه داد و به این موضوع اشاره شد که اگر حکم از سوی دستگاه قضایی به احمد دنیامالی ارجاع شده باشد، او باید مانع از ادامه حضور مهدی تاج در رأس فدراسیون فوتبال شود. با این حال کمی پس از این گزارش تابناک، عادل فردوسی‌پور هم در برنامه تحلیلی خود اشاره کرد که نامه انفصال از خدمت مهدی تاج و سایر اعضای هیئت رئیسه در کارتابل وزیر ورزش و جوانان است، اما دنیامالی هنوز آن را ملاحظه نکرده تا وارد پروسه زمانی خاصی نشود. حالا هم مشخص نیست پس از گذشت مدت زمان زیادی از این ماجرا، آیا وزیر ورزش به این نامه توجه کرده یا نه.

علاوه بر موضوع فوتبال، فدراسیون تکواندو هم دچار مشکلات و معضلات حقوقی و البته گزارش‌های متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی است. پیش از انتخابات فدراسیون تکواندو که ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، گزارش‌هایی محرمانه به دست وزارت ورزش و جوانان رسیده بود که به برخی تخلفات اداری و مالی در این فدراسیون اشاره داشت. دستگاه‌های نظارتی خواهان برخورد وزارت ورزش و جوانان با افراد متخلف در این فدراسیون بودند، اما بدون اینکه اتفاق خاصی رخ بدهد، انتخابات فدراسیون تکواندو برگزار شد و هادی ساعی برای چهار سال دیگر سکان هدایت این فدراسیون را به دست گرفت. حالا هم خبر آمده که دیوان عدالت اداری انتخابات این فدراسیون را ابطال کرده که به نظر می‌رسد مرتبط با همین پرونده باشد.

گزارش مفصل‌تری از فدراسیون تکواندو در برخی رسانه‌ها و البته فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد گستردگی تخلفات در این فدراسیون فراتر از انتظار است و این پرسش مطرح شده که چرا وزیر ورزش و جوانان اقدامی در خصوص این فدراسیون نکرده یا نمی‌کند. تنها واکنش احمد دنیامالی به رأی ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو هم یک جمله کوتاه بود: «این یک رأی اولیه است و ما فرصت داریم که اعتراض کنیم. سه هفته فرصت داریم که موضوع را پیگیری کنیم و مسئله خاصی نیست.» در حالی که برخی هم به نقش محمدشروین اسبقیان، معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان در پیش‌برد انتخابات فدراسیون‌ها اشاره می‌کنند که بیشتر اوقات در مجامع فدراسیون‌های ورزشی به نمایندگی از دنیامالی حضور دارد، اما سعی می‌کند همه چیز را عادی جلوه دهد و در نهایت فضا به سمتی می‌رود که انتخابات فدراسیون‌ها زیر سؤال می‌رود.

موضوع فشار به وزیر ورزش و جوانان البته فقط مربوط به یکی دو فدراسیون نیست. فدراسیون‌های مختلفی با مشکلات یا ایرادهای قانونی مواجه هستند که مجلس به عنوان یکی از دستگاه‌های ناظر بر اجرای قوانین و مقررات، احمد دنیامالی را مورد سؤال قرار داده است. یکی دیگر از نمونه‌ها فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بود؛ علاوه بر نامه اخیر فدراسیون جهانی که تا زمان تعیین تکلیف دوباره انتخابات، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران را به حالت تعلیق درآورده و خواهان برگزاری انتخابات با روند مورد تأیید فدراسیون جهانی شده، رأی ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی از سوی نهادهای داخلی صادر شده است.

وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون بدنسازی مانع از حضور عبدالمهدی نصیرزاده شد که به ادعای رئیس سابق فدراسیون بدنسازی، کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان بدون دلیل مواجه این کار را صورت داده است. در گزارشی هم که تابناک با عنوان «اعتراض نصیرزاده به انتخابات فدراسیون پرورش‌اندام؛ تهمت زدند و پرونده‌سازی کردند» منتشر کرد به اتفاقات این فدراسیون اشاره داشت. البته فدراسیون بدنسازی باحواشی مختلفی همراه بوده از جمله خبری که تابناک دی ماه ۱۴۰۳ با عنوان «فدراسیون بدنسازی متهم به قاچاق ارز» منتشر کرد و به برخی تخلفات انتسابی در این فدراسیون اشاره داشت.

نصیرزاده مدعی است در پرونده‌هایی که دستگاه تعزیرات حکومتی علیه او بابت قاچاق ارز ایجاد کرده بود تبرئه شده، اما پس از اعتراض نصیرزاده به روند برگزاری انتخابات فدراسیون بدنسازی، برخی منابع در وزارت ورزش و جوانان به تابناک گفتند که رأی دستگاه قضایی در این خصوص صادر شده و این وزارتخانه به دلیل صدور همین رأی نمی‌توانسته اجازه حضور نصیرزاده در انتخابات را بدهد. با این حال حضور نصیرزاده در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدنسازی و رابطه نزدیک او با رئیس اسپانیایی این فدراسیون، مانع از ادامه فعالیت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران شده و حالا وزارت ورزش و جوانان طبق نامه دریافتی از فدراسیون جهانی، مجبور است بار دیگر برای این فدراسیون انتخابات برگزار کند.

در این میان، برخی به روزهایی اشاره کرده‌اند که اتفاقات مشابه فدراسیون بدنسازی را که اکنون رقم خورده و فدراسیون جهانی این رشته بابت نزدیکی ارتباطش با نصیرزاده، این فدراسیون را تعلیق کرده، سال ۱۳۹۲ در فدراسیون قایقرانی شاهد بودند. زمانی که احمد دنیامالی، رئیس وقت فدراسیون قایقرانی و وزیر فعلی ورزش و جوانان با اقداماتی که انجام داد دو سال این فدراسیون را تعلیق کرد که این موضوع در اسناد و نامه‌نگاری‌های فدراسیون جهانی در همان سال موجود است.

هرچه هست، احمد دنیامالی اکنون به عنوان وزیر ورزش و جوانان تحت پرسش قرار دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکاتی که پیش‌تر اعلام شد و همچنین موارد دیگری که محرمانه‌تر است، طرح استیضاح او را مطرح کرده‌اند. دنیامالی هم اکنون دو مسیر در پیش دارد که یکی از آنها اجرا کردن تام و تمام قانون در قبال برخی فدراسیون‌هاست که تخلفات آنها محرز شده و وزیر ورزش و جوانان باید مانع از ادامه فعالیت رؤسای متخلف آنها شود و مسیر دیگر هم افزایش فشار از سوی مجلس شورای اسلامی به وزیر ورزش و جوانان است که استیضاح او به دلیل عدم توجه به هشدارها به مرحله اجرایی برسد.

پاکسازی در ورزش ایران و به اصطلاح شخم‌زنی باید صورت بگیرد. حالا یا به اختیار یا به اجبار که اکنون نمایندگان مجلس توپ را به زمین وزیر ورزش و جوانان انداخته‌اند. حتی برخی نمایندگان از جمله محمد معتمدی‌زاده دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به ادعای اقامت و تابعیت مضاعف فرزند و داماد احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، خبر داد یا فتح‌الله توسلی دیگر نماینده مجلس بدون اشاره به احمد دنیامالی با اشتراک گذاشتن یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی لینکدین با نام «Fatemeh D» که اکنون به «Fatemeh M» تغییر یافته، نوشت: «واقعاً مال دنیا این قدر با ارزشه؟! چرا پروفایل خودتان در شرکت انگلیسی را تغییر می‌دهید؟»

واکنش این نماینده مجلس با دو واژه «مال» و «دنیا» به نوعی کنایه به احمد دنیامالی بوده که گفته می‌شود، فاطمه دنیامالی، یکی از فرزندانش در انگلیس اقامت دارد. باتوجه به قانون «منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس» که شامل فرزندان هم می‌شود، برخی عقیده دارند که احمد دنیامالی نمی‌توانسته وزارت ورزش و جوانان را تصدی کند؛ البته وزیر ورزش و جوانان پیش از این هم نماینده مجلس بوده که نسبت به این موضوع هم ایرادهایی وارد است.