تیک آف؛
زینگر ۲۱سی؛ هایپر خودرویی با طراحی هوش مصنوعی و با قطعات چاپ سهبعدی
زینگر ۲۱سی یک ابرخودروی ۲٫۳۵ میلیون دلاری ساخت کالیفرنیاست که با پیشرانه وی۸ توربوی دوگانه، سه موتور الکتریکی و مجموع قدرت ۱۲۵۰ اسب بخار، تا ۱۱ هزار دور در دقیقه دور میگیرد. اما ویژگی اصلی آن فقط شتاب و سرعت خیرهکننده نیست؛ بخش بزرگی از شاسی، تعلیق و اتصالات این خودرو با «ساخت افزایشی» و طراحی بهینهشده با هوش مصنوعی تولید شدهاند. نسخه ویمکس این خودرو بدنهای کشیدهتر و آیرودینامیکتر دارد و در سرعت حدود ۳۳۰ کیلومتر بر ساعت نزدیک به ۲ تن نیروی رو به پایین تولید میکند؛ رقمی بیشتر از وزن خود خودرو. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، تجربه رانندگی با یکی از عجیبترین و پیشرفتهترین ابرخودروهای حال حاضر را ببینید؛ خودرویی که مرز میان نمونه مفهومی و محصول واقعی را کمرنگ کرده است.
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