تهیه سوفله ماکارونی با گوشت چرخکرده
به گزارش تابناک؛ سوفله ماکارونی با گوشت چرخکرده یکی از آن غذاهایی است که هم ظاهر مجلسی دارد و هم میتواند یک وعده کامل و سیرکننده باشد. پاستا، گوشت چرخکرده، سس بشامل، تخممرغ و پنیر در کنار هم غذایی لایهلایه و خوشعطر میسازند که روی آن طلایی و برشته و داخلش نرم و کشدار است.
این غذا برای مهمانی، شام خانوادگی و حتی زمانی که میخواهید با مواد ساده یک غذای متفاوت درست کنید، انتخاب خوبی است. در این دستور، راز یک سوفله ماکارونی خوشمزه بیشتر از هر چیز به نیمپز کردن پاستا، آمادهسازی درست سس بشامل و کنترل دمای فر بستگی دارد.
مواد لازم برای تهیه سوفله ماکارونی با گوشت چرخکرده
برای ۴ نفر:
پاستا یا ماکارونی کوتاه: ۲۴۰ گرم
گوشت چرخکرده: ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم
پیاز متوسط: ۱ عدد
پنیر پیتزا یا موزارلا: ۲۴۰ گرم
تخممرغ: ۲ عدد
کره: ۲ قاشق غذاخوری
رب گوجهفرنگی: ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری
روغن: به مقدار لازم
زردچوبه: ½ قاشق چایخوری
فلفل سیاه: به مقدار لازم
نمک: به مقدار لازم
آویشن یا پاپریکا: در صورت تمایل
مواد لازم برای سس بشامل
کره: ۵۰ گرم
آرد: ۲ قاشق غذاخوری
شیر: ۱ پیمانه
نمک: کمی
فلفل سیاه: کمی
جوز هندی: مقدار بسیار کم، در صورت تمایل
طرز تهیه سس بشامل برای سوفله ماکارونی
سس بشامل در این غذا فقط برای ایجاد طعم نیست؛ این سس کمک میکند سوفله بعد از پخت خشک نشود و بافتی نرم و خامهای داشته باشد.
ابتدا کره را روی حرارت ملایم آب کنید. آرد را اضافه کنید و حدود یک تا دو دقیقه هم بزنید تا بوی خامی آن گرفته شود، اما رنگ آرد تغییر نکند.
شیر را کمکم اضافه کنید و همزمان با همزن دستی یا قاشق مرتب هم بزنید. اضافه کردن تدریجی شیر باعث میشود سس گلوله نشود.
وقتی سس کمی غلیظ شد، نمک و فلفل را اضافه کنید و در صورت تمایل کمی جوز هندی داخل آن بریزید. بشامل باید غلظتی شبیه فرنی رقیق داشته باشد؛ نه آنقدر سفت که قابل پخش نباشد و نه آنقدر رقیق که بهسرعت در مواد ناپدید شود.
طرز تهیه سوفله ماکارونی با گوشت چرخکرده
۱. مایه گوشتی را آماده کنید
پیاز را ریز خرد کنید و همراه کمی روغن داخل تابه تفت دهید تا سبک و طلایی شود. زردچوبه را اضافه کنید و بعد گوشت چرخکرده را داخل تابه بریزید.
گوشت را با حرارت متوسط تفت دهید و مرتب با قاشق باز کنید تا گلوله نشود. وقتی رنگ گوشت تغییر کرد، رب گوجهفرنگی، نمک و فلفل را اضافه کنید.
رب را چند دقیقه تفت دهید تا رنگ باز کند و بوی خامی آن از بین برود. اگر دوست دارید، کمی آویشن یا پاپریکا هم اضافه کنید.
مایه گوشتی باید در پایان تقریبا کمآب باشد. وجود آب زیاد باعث میشود سوفله در فر شل شود و لایههای آن فرم خود را از دست بدهند.
۲. پاستا را نیمپز کنید
یک قابلمه آب را با کمی نمک روی حرارت بگذارید. وقتی آب به جوش آمد، پاستا را اضافه کنید.
پاستا را کمی زودتر از زمانی که روی بستهبندی نوشته شده آبکش کنید. پاستای آلدنته برای این غذا انتخاب بهتری است؛ چون در فر هم دوباره پخته میشود و اگر از ابتدا کاملا نرم باشد، در پایان له خواهد شد.
پاستای آبکششده را کنار بگذارید و اجازه دهید کمی از حرارت بیفتد.
۳. مخلوط تخممرغ و کره را درست کنید
کره را از قبل بیرون بگذارید تا نرم شود. تخممرغها را در یک کاسه بشکنید و با کره نرمشده، کمی نمک و فلفل مخلوط کنید.
لازم نیست این مواد را بیش از حد هم بزنید؛ همین که ترکیب یکدست شود کافی است.
پاستای ولرم را به مخلوط تخممرغ و کره اضافه کنید و بهآرامی هم بزنید تا مواد کاملا به پاستا برسند.
نکته: پاستا نباید خیلی داغ باشد، چون ممکن است باعث نیمبند شدن تخممرغ شود.
۴. مواد را لایهلایه داخل ظرف بچینید
فر را از قبل روی ۱۷۵ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد گرم کنید.
یک ظرف پیرکس یا ظرف مخصوص فر را کمی چرب کنید. نصف پاستا را کف ظرف بریزید و با پشت قاشق بهآرامی صاف کنید.
در مرحله بعد، مایه گوشتی را روی پاستا پخش کنید. کمی پنیر روی گوشت بریزید و بعد مقداری از سس بشامل را اضافه کنید.
باقی پاستا را روی این لایه بریزید و سطح آن را صاف کنید. در نهایت باقیمانده بشامل و پنیر را روی سطح غذا پخش کنید.
برای اینکه سطح سوفله خوشرنگتر شود، میتوانید کمی موزارلا را با مقدار کمی پنیر چدار یا گودا مخلوط کنید.
۵. سوفله ماکارونی را در فر بپزید
ظرف را در طبقه وسط فر قرار دهید و اجازه دهید حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بپزد.
وقتی سطح غذا طلایی و پنیر کاملا ذوب شد، سوفله آماده است. در صورت نیاز میتوانید در چند دقیقه پایانی، حرارت بالای فر یا گریل را روشن کنید تا روی غذا رنگ بیشتری بگیرد؛ اما مراقب باشید پنیر نسوزد.
بعد از خارج کردن ظرف، دستکم ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید. این استراحت کوتاه باعث میشود بافت سوفله خودش را بگیرد و هنگام برش، لایهها از هم جدا نشوند.
راز خوشمزه شدن سوفله ماکارونی چیست؟
پاستا را بیش از حد نپزید
اگر پاستا را کاملا نرم بپزید، هنگام پخت در فر احتمال له شدن آن زیاد است. پاستای کمی سفتتر بعد از ترکیب با سس و قرار گرفتن در فر، بافت بهتری پیدا میکند.
مایه گوشتی نباید آبکی باشد
سس گوشتی پرآب یکی از مهمترین دلایل شل شدن سوفله است. اجازه دهید آب اضافه مواد کاملا تبخیر شود و بعد مایه گوشتی را داخل ظرف بریزید.
بشامل باید غلیظ اما روان باشد
اگر بشامل خیلی سفت باشد، بهخوبی بین لایهها پخش نمیشود و اگر خیلی رقیق باشد، غذا را آبکی میکند. غلظت متوسط بهترین حالت است.
مقدار پنیر را متعادل نگه دارید
پنیر زیاد لزوما به معنی سوفله خوشمزهتر نیست. مقدار بیش از حد پنیر میتواند مزه سایر مواد را بپوشاند و باعث سنگین شدن غذا شود.
ظرف مناسب انتخاب کنید
ظرف خیلی عمیق باعث میشود مرکز غذا دیرتر بپزد، در حالی که ظرف بیش از حد پهن نیز لایههای سوفله را خیلی نازک میکند. یک ظرف متوسط با ارتفاع مناسب، نتیجه بهتری میدهد.
سوفله ماکارونی بدون فر روی گاز
برای درست کردن سوفله ماکارونی بدون فر میتوانید از قابلمه یا تابه دوطرفه استفاده کنید.
مواد را همانطور که گفته شد لایهلایه داخل ظرف آماده کنید. سپس ظرف را داخل قابلمهای بزرگتر قرار دهید یا از تابه دوطرفه استفاده کنید.
درب ظرف را ببندید و آن را روی شعله بسیار ملایم و ترجیحا روی شعلهپخشکن قرار دهید. حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان بدهید تا پنیر کاملا آب شود و لایههای غذا به هم بچسبند.
در روش بدون فر، سطح غذا به اندازه روش فر برشته نمیشود، اما داخل سوفله همچنان نرم و پنیری خواهد بود.
بهترین پاستا برای سوفله ماکارونی
برای این غذا بهتر است از پاستاهای کوتاه مانند پنه، ریگاتونی یا پاستای صدفی استفاده کنید. این مدلها سس و مواد گوشتی را بهتر در خود نگه میدارند و هنگام سرو، لایههای غذا ظاهر منظمتری دارند.
ماکارونیهای خیلی نازک یا رشتهای معمولا برای این روش انتخاب مناسبی نیستند، چون انسجام کمتری ایجاد میکنند.
بهترین پنیر برای سوفله ماکارونی
اگر هدف شما داشتن یک سوفله پنیری و کشدار است، موزارلا یا پنیر پیتزای باکیفیت گزینه مناسبی است.
برای طعم قویتر میتوانید مقدار کمی چدار یا گودا را با موزارلا مخلوط کنید. پنیر را بهتر است درست پیش از استفاده رنده کنید؛ پنیر تازهرندهشده معمولا بهتر و یکنواختتر ذوب میشود.
اگر گوشت چرخکرده نداشتیم چه کنیم؟
میتوانید به جای گوشت چرخکرده از مرغ پخته و ریشریششده استفاده کنید.
برای نسخه گیاهی نیز ترکیب قارچ، پیاز، فلفل دلمهای و ذرت بسیار مناسب است. سویا نیز گزینهای اقتصادی برای جایگزین کردن گوشت است و با رب، فلفل سیاه و پاپریکا طعم خوبی پیدا میکند.
چگونه سوفله ماکارونی خشک نشود؟
مهمترین نکته، زیاد نپختن پاستا و طولانی نکردن زمان حضور غذا در فر است.
استفاده از سس بشامل نیز رطوبت مورد نیاز غذا را حفظ میکند. همچنین روی سوفله را با یک لایه پنیر بپوشانید تا رطوبت کمتری از سطح آن خارج شود.
اگر فر شما حرارت بسیار بالایی دارد، زمان پخت را کوتاهتر کنید و غذا را از اواخر پخت به دقت زیر نظر بگیرید.
چطور سوفله ماکارونی پف بهتری داشته باشد؟
در دستورهای خانگی که از تخممرغ کامل استفاده میشود، مقدار پف سوفله محدودتر از سوفلههای کلاسیک بر پایه سفیده تخممرغ است. برای داشتن بافت سبکتر، میتوانید سفیدهها را جداگانه کمی هم بزنید تا کف سبک ایجاد شود و سپس بهآرامی با مواد ترکیب کنید.
این کار ضروری نیست، اما میتواند بافت نهایی را سبکتر و هواخوردهتر کند.
چه ادویههایی برای سوفله ماکارونی مناسباند؟
علاوه بر نمک، فلفل سیاه و زردچوبه، ادویههایی مانند آویشن، پاپریکا، پاپریکای دودی و کمی پودر سیر با مایه گوشتی این غذا هماهنگ هستند.
اگر طعم ملایمتری میخواهید، آویشن و فلفل سیاه کافی است. برای نسخهای با طعم قویتر، پاپریکای دودی انتخاب خوبی خواهد بود.
سوفله ماکارونی را با چه چیزی سرو کنیم؟
این غذا بهتنهایی یک وعده کامل محسوب میشود، اما در کنار آن میتوانید سالاد فصل، سالاد سزار، سبزیجات گریلشده یا کمی ترشی ملایم سرو کنید.
برای مهمانی، بهتر است سوفله را به شکل مربع یا مستطیل برش بزنید و هر برش را با کمی جعفری یا ریحان تازه تزئین کنید.
چطور سوفله ماکارونی مجلسیتر شود؟
برای ظاهر جذابتر، مایه گوشتی را خیلی پرادویه و تیره نکنید تا رنگ لایهها هنگام برش مشخص باشد. از ظرفی استفاده کنید که دیواره شفاف داشته باشد تا لایههای پاستا، گوشت، بشامل و پنیر دیده شوند.
همچنین میتوانید روی پنیر کمی آویشن خشک یا پاپریکا بپاشید تا بعد از پخت، سطح غذا ظاهر جذابتری پیدا کند.
آیا میتوان سوفله ماکارونی را از قبل آماده کرد؟
بله. میتوانید پاستا، مایه گوشتی و بشامل را جداگانه آماده کنید و ظرف را چند ساعت پیش از سرو لایهبندی کنید. بهتر است قبل از گذاشتن داخل فر، ظرف برای مدتی در دمای محیط قرار بگیرد و مستقیما از یخچال وارد فر بسیار داغ نشود.
این روش برای مهمانیها کاربردی است، چون بخش اصلی کار را میتوانید از چند ساعت قبل انجام دهید و درست نزدیک زمان سرو، سوفله را بپزید.
طرز تهیه سوفله ماکارونی با گوشت چرخکرده سخت نیست؛ کافی است پاستا را بیش از حد نپزید، مایه گوشتی را کمآب آماده کنید، بشامل را با غلظت مناسب درست کنید و زمان پخت را کنترل کنید. نتیجه، غذایی لایهلایه با رویهای طلایی، پنیر کشدار و مغزی نرم و خوشطعم است که میتواند یک گزینه متفاوت برای مهمانی و دورهمی باشد.
منبع: برترین ها