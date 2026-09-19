کتاب «پنج راهبرد رهبر شهید در هندسه سیاست خارجی» منتشر شد
به گزارش تابناک؛ کتاب «پنج راهبرد رهبر شهید در هندسه سیاست خارجی» به قلم محسن پاک آیین سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و با مقدمه دکتر احمد اسماعیل تبار، منتشر و راهی بازار شد.
این کتاب در ۱۷۶ صفحه، با الهام از بیانات و توصیههای حضرت آیت الله شهید خامنهای (قدس سره) به بررسی و تبیین نظام انقلابی و سیاست خارجی، سیاست نگاه به شرق، اولویت روابط با همسایگان، همه پرسی در فلسطین و حقوق بشرآمریکایی پرداخته است.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت انتشارات فرهنگ سبز، این کتاب را تهیه کنند. پیش از این نیز از محسن پاکآیین خاطرات دوران سفارت در زامبیا، ازبکستان و تایلند و جمهوری آذربایجان و همچنین کتابهای دیپلماسی نبوی، محبت اهل بیت (س) در شمال آفریقا و اروپا، سفیران پیامبر اعظم، مناقشه قره باغ از آغاز تا پایان، سیاست و حکومت در آفریقا، شناخت نومحافظهکاران آمریکا، از اداره هفتم تا سفارت، پنجاه سال مناسبات ایران و تایلند، حیدر علی اف و دیدگاه دوستی دائمی با ایران (به زبان آذری)، ترجمه کتاب اسلام و مسلمانان جهان از ماهاتیر محمد تحت عنوان جهانی که در آن بسر میبریم، و کتب سبز کشورهای میانمار، لائوس و زامبیا منتشر شده است.