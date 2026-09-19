اقتصاد بازی‌های ویدیویی دیگر فقط به خرید خود بازی محدود نیست. از پوسته‌های تزئینی و سلاح‌های مجازی گرفته تا آیتم‌هایی که با پول واقعی معامله می‌شوند، بازاری شکل گرفته که در بعضی موارد ارزش آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.این ویدیو به سراغ بازیکنان حرفه‌ای، بازارهای خریدوفروش و حتی نمونه‌هایی از بحران و تورم در اقتصادهای مجازی می‌رود تا نشان دهد چرا چیزی که بیرون از بازی هیچ کاربرد فیزیکی ندارد، می‌تواند برای یک بازیکن آن‌قدر ارزشمند باشد که حاضر شود صدها یا حتی هزاران دلار برایش هزینه کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با اقتصاد مجازی این بازی‌ها و انگیزه مردم برای خرید این کالاهای دیجیتال بیشتر آشنا شوید.