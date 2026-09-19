تی‌وی‌آر ساگاریس یکی از عجیب‌ترین و خالص‌ترین خودروهای اسپرت بریتانیایی دهه ۲۰۰۰ بود؛ خودرویی سبک، دست‌ساز و تقریباً عاری از سامانه‌های کمکی که با موتور شش سیلندر ۴ لیتری و ۴۰۰ اسب‌بخار قدرت، تجربه‌ای کاملاً آنالوگ ارائه می‌کرد. اما جذابیت ساگاریس فقط به قدرت و ظاهر خاصش محدود نمی‌شد. این خودرو نماد فلسفه‌ای بود که مسئولیت کامل را بر دوش راننده می‌گذاشت؛ فلسفه‌ای که امروز تقریباً از صنعت خودرو ناپدید شده است. جالب‌تر اینکه نمونه حاضر، همان خودرویی است که سال‌ها پیش جرمی کلارکسون در «تاپ گیر» رانده بود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان می‌دهد چرا ساگاریس، با همه ضعف‌ها و عجایبش، هنوز یکی از خاص‌ترین یادگارهای صنعت خودروی بریتانیا محسوب می‌شود.