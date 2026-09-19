چرا روم هرگز نتوانست ایران اشکانی را فتح کند؟

امپراتوری روم بارها با اشکانیان جنگید، تیسفون را به آتش کشید و حتی برای مدتی بخش‌هایی از میان‌رودان را به تصرف درآورد. با این حال، برخلاف بسیاری از مناطق اروپا و شمال آفریقا، این سرزمین هیچ‌گاه به‌طور پایدار به قلمرو روم تبدیل نشد.مسئله فقط قدرت سواره‌نظام اشکانی یا شکست مشهور رومیان در حَرّان نبود. جغرافیای دشوار، مشکلات تدارکاتی و محاسبات راهبردی امپراتوران روم همگی در تعیین مرز شرقی این امپراتوری نقش داشتند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند که چرا رؤیای گسترش روم به سوی شرق، با وجود فرصت‌های متعدد، هر بار در برابر واقعیت‌های منطقه متوقف شد.