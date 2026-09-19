شورلت کامارو از همان سال‌های نخست حضورش به یکی از چهره‌های اصلی مسابقات ترنس‌ام تبدیل شد؛ رقابت‌هایی که در آن خودروهای مسابقه‌ای شباهت زیادی به نمونه‌های خیابانی داشتند و همین موضوع باعث می‌شد علاقمندان ارتباط مستقیمی با آنها برقرار کنند. نسخه‌های مسابقه‌ای کامارو با وزن نسبتاً بالا، موتورهای قدرتمند و نبود بسیاری از سامانه‌های کمکی امروزی، خودروهایی کاملاً وابسته به مهارت راننده بودند. همین ترکیبِ قدرت، سادگی مکانیکی و رفتار خشن در پیست باعث شد کامارو در کنار موستانگ به یکی از نمادهای ماندگار مسابقات آمریکایی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تبدیل شود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به یک کاماروی مسابقه‌ای بازمانده‌ای از دوران طلایی رقابت‌های ترنس‌ام می‌پردازد