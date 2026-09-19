تیکآف؛
شورلت کامارو؛ یکی از نمادهای دوران طلایی ترنسام
شورلت کامارو از همان سالهای نخست حضورش به یکی از چهرههای اصلی مسابقات ترنسام تبدیل شد؛ رقابتهایی که در آن خودروهای مسابقهای شباهت زیادی به نمونههای خیابانی داشتند و همین موضوع باعث میشد علاقمندان ارتباط مستقیمی با آنها برقرار کنند. نسخههای مسابقهای کامارو با وزن نسبتاً بالا، موتورهای قدرتمند و نبود بسیاری از سامانههای کمکی امروزی، خودروهایی کاملاً وابسته به مهارت راننده بودند. همین ترکیبِ قدرت، سادگی مکانیکی و رفتار خشن در پیست باعث شد کامارو در کنار موستانگ به یکی از نمادهای ماندگار مسابقات آمریکایی دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تبدیل شود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به یک کاماروی مسابقهای بازماندهای از دوران طلایی رقابتهای ترنسام میپردازد
گزارش خطا
پسندها:
0
اخبار مرتبط