جنگ افزار؛
چرا والتر پی-۸۸ با وجود کیفیت بالا به موفقیت نرسید؟
والتر پی-۸۸ یکی از تپانچههای کمتر دیدهشده آلمانی است که در دهه ۱۹۸۰ و در فضای رقابت برای جایگزینی سلاح کمری ارتش آمریکا شکل گرفت. این مدل پس از ناکامی نمونه اولیه در آزمایشهای ایکسام-۹، با اصلاحاتی وارد بازار غیرنظامی شد؛ اما با وجود کیفیت ساخت بالا، دقت قابل توجه و مهندسی متفاوت، هرگز به موفقیت تجاری بزرگی نرسید و تنها حدود ۱۰ هزار قبضه از آن تولید شد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، پی-۸۸ را از نزدیک بررسی میکند و نشان میدهد چرا برخی تیراندازان هنوز آن را یکی از خوشدستترین و دقیقترین تپانچههای آلمانی آن دوره
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