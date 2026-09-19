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موساد تلفن مشاور مکرون را هک کرد

سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) تلفن همراه دورا کاتوتی، مشاور مکرون را هک کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۰۱
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فرانسه

به گزارش تابناک؛ مجله فرانسوی Challenges فاش کرد که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) موفق شده است تلفن همراه دورا کاتوتی، مشاور امور شمال آفریقا و غرب آسیا در دفتر دیپلماتیک ریاست‌جمهوری فرانسه را هک کند.

این مجله به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گزارش داد که این نفوذ امنیتی در جریان یک بررسی معمول امنیتی کشف و مشخص شد که تلفن همراه این مشاور هدف جاسوسی سایبری قرار گرفته است.

به گفته این منبع، عملیات مذکور از طریق یک حمله سایبری انجام شده است؛ کاتوتی، مشاور مکرون با پیامی جعلی که تصور می‌کرد از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین ارسال شده است مواجه شد، اما بعدا متوجه شد که آن پیام بخشی از یک عملیات هک بوده است.

وزارت امور خارجه فرانسه به‌طور رسمی درباره گزارش این مجله اظهارنظری نکرده است. این در حالی است که دفتر دیپلماتیک ریاست‌جمهوری فرانسه ضمن اشاره به وجود اشتباهاتی در روایت منتشر شده، صحت اطلاعات مذکور را تأیید نکرده است.

دورا کاتوتی در ماه فوریه گذشته، پست خود را به عنوان مشاور امور شمال آفریقا و خاورمیانه در دفتر دیپلماتیک کاخ الیزه آغاز کرد.

منبع: ایسنا

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موساد مشاور مکرون هک
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