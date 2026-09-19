وقایع اتفاقیه؛
کودکی تاریک سلطان پاپ؛ پشت پرده خانواده مایکل جکسون
مایکل جکسون در ظاهر از همان کودکی در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ستارههای موسیقی جهان قرار داشت، اما پشت تصویر درخشان خانواده جکسون، فضایی بسیار متفاوت جریان داشت. تمرینهای طاقتفرسا، انزوای شدید و رفتار خشن پدر خانواده، بخش مهمی از سالهای کودکی او را شکل داد.این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، به جنبههایی کمتر دیدهشده از زندگی خانوادگی مایکل جکسون میپردازد؛ از فشارهای سنگین دوران «جکسون فایو» تا رابطه پیچیده او با پدرش و تأثیری که این تجربهها سالها بعد نیز در زندگیاش باقی گذاشت.
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