آسپرین؛
آیا حالت تاریک صفحهنمایشها واقعا برای چشم بهتر است؟
حالت تاریک به یکی از محبوبترین ویژگیهای تلفنهای همراه، رایانهها و برنامههای مختلف تبدیل شده و بسیاری تصور میکنند استفاده از آن هم برای چشم راحتتر است و هم فشار کمتری ایجاد میکند. اما شواهد علمی نشان میدهد ماجرا به این سادگی نیست و عواملی مانند میزان نور، کنتراست متن و حتی نوع استفاده میتوانند نتیجه را کاملاً تغییر دهند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بررسی میکند چرا حالت روشن در بعضی شرایط، بهویژه هنگام مطالعه طولانی، میتواند عملکرد بهتری داشته باشد و چرا حالت تاریک با وجود مزایای خود همیشه بهترین انتخاب نیست.
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