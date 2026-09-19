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بحران آب تهران جدی‌تر از چیزی که فکر می‌کنید

بحران آب تهران با بارش‌های پاییزی شاید کمی فروکش کند، اما منابع آبی پایتخت به این زودی‌ها پرآب نمی‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۸۵
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خشکسالی

به گزارش تابناک؛ احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، درباره وضعیت بارش‌های سال‌آبی جاری در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: عمدتاً بارش‌های فلات مرکزی زیر نرمال بوده و به‌خصوص استان تهران و استان‌های مجاور تهران با کم‌بارشی شدیدی مواجه بوده‌اند. تهران حدود ۴۰ درصد کم‌بارشی دارد؛ یعنی از میزان بارشی که باید تا پایان سال آبی دریافت می‌کرد، حدود ۶۰ درصد آن تأمین شده است. با این حال، وضعیت بارش استان تهران کمی بهتر از سال گذشته است.

۲ سال پیاپی بارش تهران جبران نشد

وی افزود: شرایط امسال تقریباً مشابه سال گذشته است. سال گذشته نیز حدود ۵۰ درصد بارش استان تهران تأمین شد؛ بنابراین امسال و پارسال در مجموع ۹۰ درصد بارش مورد انتظار یک سال را دریافت نکرده‌ایم. به عبارت دیگر، اگر دو سال گذشته را در نظر بگیریم، تنها حدود ۱۰ درصد بیشتر از بارش مورد انتظار یک سال را دریافت کرده‌ایم و ۹۰ درصد بارش مورد انتظار دو سال را نگرفته‌ایم.

۶ استان در ششمین سال پیاپی خشکسالی

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: در نتیجه، با کمبود شدید منابع آبی، به‌خصوص در استان تهران، مواجه هستیم و استان‌های مجاور نیز شرایط مطلوبی ندارند. استان‌های سمنان، اصفهان، یزد، قم، مرکزی و قزوین از جمله مناطقی هستند که به‌شدت در معرض خشکسالی قرار دارند و تقریباً ششمین سال پیاپی است که این مناطق دچار خشکسالی هستند.

وی درباره وضعیت بارش در مناطق غربی کشور گفت: مناطق غربی، یعنی استان‌هایی که در زاگرس و به‌خصوص در غرب زاگرس واقع شده‌اند، امسال شرایط بارندگی بدی نداشتند. استان‌هایی مانند چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و فارس بارش‌هایشان نرمال نشده، اما با نرمال فاصله زیادی ندارند.

بارش‌های امسال جان دریاچه ارومیه را نجات داد؟

وظیفه یادآور شد: برخی استان‌ها مانند ایلام، کرمانشاه، کردستان و حتی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بارندگی بیش از نرمال داشتند و همین مسئله باعث شد که تا حدودی دریاچه ارومیه جان بگیرد.

وی با اشاره به شرایط بارشی مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: مناطق جنوبی مانند بوشهر و هرمزگان شرایط مطلوبی داشتند. در خوزستان نیز بارندگی بسیار خوب بوده است. حتی مناطق جنوب‌شرق کشور از جمله سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان نیز بارش‌های خوبی داشتند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد: در مقابل، خراسان رضوی و همچنین مناطقی از سمنان، تهران تا قزوین، یعنی مناطق واقع در جنوب البرز و استان‌های پیرامون کویر مرکزی، شرایط بارشی مناسبی نداشتند و مدت‌هاست، به‌ویژه طی چندین سال گذشته، با خشکسالی مواجه هستند؛ بنابراین در این مناطق با تنش آبی و بحران آبی مواجهیم.

بارش پاییزی می‌تواند بحران آب تهران را کاهش دهد، اما منابع پرآب نمی‌شوند

وی درباره تأثیر بارش‌های پاییزی بر کاهش بحران آب گفت: اگر امسال بارندگی‌های پاییزی در این مناطق نرمال شود و حتی احتمال بارش بیش از نرمال نیز وجود داشته باشد، این وضعیت می‌تواند کم‌آبی را تا حدودی تخفیف دهد، اما به معنای پرآب شدن منابع نیست.

وظیفه در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های خشکسالی، از منابع آب زیرزمینی به‌شدت برداشت کرده‌ایم و سطح سفره‌های آب زیرزمینی بسیار پایین رفته است؛ بنابراین حتی اگر سال نرمالی از نظر بارش داشته باشیم، این میزان بارندگی می‌تواند در صورت مراقبت و رعایت الگوی مصرف، تا حدودی به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند.

منبع: مهر

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بحران آب تهران بارش‌ خشکسالی
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