عقرب شلاقی با پاهای جلویی بلند، اندام‌های گیرنده قدرتمند و ظاهری شبیه موجودات کابوس‌وار، یکی از عجیب‌ترین شکارچیان کوچک محیط‌های تاریک است. این جانور با وجود ظاهر ترسناک، معمولاً برای انسان خطر جدی ایجاد نمی‌کند، اما آرواره‌ها و اندام‌های گیرنده‌اش می‌توانند پوست را سوراخ کرده و گازگرفتگی دردناکی ایجاد کنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نمونه‌ای بسیار بزرگ از این جانور در یک غار خفاش‌ها پیدا شد؛ جایی که برای گکوها، جوندگان کوچک و حشرات، چنین شکارچی‌ای می‌تواند تهدیدی جدی باشد. آنچه این نمونه را جالب‌تر می‌کند، اندازه غیرمعمول و درد و ورمی است که پس از گازگرفتگی ایجاد شد.