مخفیگاه فروشنده سلاح در تهران لو رفت

مخفیگاه فروشنده سلاح غیرمجاز در مرکز تهران شناسایی و در بازرسی از آن، سلاح و مهمات شکاری و جنگی کشف شد.

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پایگاه هفتم پلیس اطلاعات فاتب در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، فعالیت فردی را که در زمینه خرید و فروش غیرمجاز سلاح در مرکز پایتخت فعالیت داشت، تحت رصد قرار دادند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این فرد با ادعای صدور مجوز برای سلاح‌های شکاری، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز این سلاح‌ها کرده و از این طریق کسب درآمد می‌کرده است.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه متهم در مرکز شهر، در بازرسی از این محل موفق به کشف و ضبط سلاح غیرمجاز و مهمات مربوط به سلاح‌های شکاری و جنگی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افزود: در بررسی سوابق متهم مشخص شد وی دارای سوابقی از جمله قاچاق سلاح در نقاط مرزی، حمل غیرمجاز سلاح و کلاهبرداری است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: پلیس اطلاعات تهران بزرگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، فعالیت‌های مجرمانه در حوزه خرید، فروش، حمل و قاچاق سلاح را به‌صورت مستمر رصد کرده و برخورد قانونی با عوامل این‌گونه جرائم را در دستور کار دارد.

منبع: تسنیم