وقایع اتفاقیه؛
چرا هیچکس نتوانست جلوی پاکسازیهای استالین را بگیرد؟
پاکسازیهای بزرگ استالین فقط با خشونت و ترس پیش نرفت؛ بخش مهمی از موفقیت آنها به شیوهای برمیگشت که او رقبا، فرماندهان ارتش و حتی نزدیکترین یاران حزب را یکییکی و در زمانهای متفاوت حذف میکرد. این ویدیو با ترجمه تابناک، نشان میدهد استالین چگونه از اختلاف میان جناحهای حزب، ترس از متهم شدن، ساختار امنیتی کمیساریای خلق در امور داخلی (انکاوهد) و حتی مشارکت خود مقامها در حذف رقبایشان استفاده کرد تا شرایطی بسازد که تقریباً هیچکس نتواند مقاومت جمعی مؤثری در برابر او سازمان دهد.
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برچسبها:ویدیو فیلم استالین جوزف استالین ژوزف استالین روسیه شوروی
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