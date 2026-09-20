پاکسازی‌های بزرگ استالین فقط با خشونت و ترس پیش نرفت؛ بخش مهمی از موفقیت آنها به شیوه‌ای برمی‌گشت که او رقبا، فرماندهان ارتش و حتی نزدیک‌ترین یاران حزب را یکی‌یکی و در زمان‌های متفاوت حذف می‌کرد. این ویدیو با ترجمه تابناک، نشان می‌دهد استالین چگونه از اختلاف میان جناح‌های حزب، ترس از متهم شدن، ساختار امنیتی کمیساریای خلق در امور داخلی (ان‌کاوه‌د) و حتی مشارکت خود مقام‌ها در حذف رقبایشان استفاده کرد تا شرایطی بسازد که تقریباً هیچ‌کس نتواند مقاومت جمعی مؤثری در برابر او سازمان دهد.