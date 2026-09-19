سیاست؛
پوتین چگونه محل واقعی خود را پنهان میکند؟
ولادیمیر پوتین برای جابهجایی و حضورهای عمومی خود از مجموعهای غیرمعمول از تدابیر امنیتی استفاده میکند؛ از لیموزین زرهی و هواپیماهای مشابه گرفته تا قطار ویژهای که به گفته منابع تحقیقی، ردیابی آن برای عموم بسیار دشوار است. گزارشهای «مرکز دوسیه» و تحقیقات رسانهای همچنین از ایستگاههای اختصاصی و تدابیری برای مخفی نگه داشتن مسیرهای رفتوآمد رئیسجمهور روسیه خبر دادهاند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی بررسی میکند که این شبکه پیچیده امنیتی چگونه کار میکند و چرا تشخیص اینکه پوتین در هر لحظه واقعاً کجاست، میتواند بسیار دشوار باشد.
گزارش خطا
پسندها:
0