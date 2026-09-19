ارتباط جنجالی فرزندان ترامپ با قراردادهای پاکستان!
به گزارش تابناک؛ سفارت آمریکا در اسلامآباد در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد که ناتالی بیکر، کاردار آمریکا به همراه نمایندگان شرکت دفاعی «پاورآس» با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار کردهاند.
به گفته سفارت آمریکا، این دیدار در راولپندی انجام شده و محور اصلی گفتوگوهای دو طرف، بررسی زمینههای همکاری در زمینه خرید و تولید مشترک تجهیزات نظامی بوده است.
شرکت آمریکایی «پاورآس» نیز پیشتر اعلام کرده بود که یادداشت تفاهمی را با ارتش پاکستان به امضا رسانده و سفارش اولیهای از سوی وزارت دفاع این کشور برای تأمین سامانههای پهپادی و خدمات پشتیبانی دریافت کرده است.
آنچه این معامله را کانون توجه رسانهها قرار داده، پیوند تجاری شرکت پاورآس با خانواده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است.
بر اساس گزارشها، پاورآس در حال ادغام با شرکت «اورئوس گرینوی هولدینگز» است؛ شرکتی که دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ، فرزندان رئیسجمهور آمریکا، از طریق صندوق سرمایهگذاری «امریکن ونچرز» در آن سهم دارند.
منبع: ایسنا