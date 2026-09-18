وزیر کشور پاکستان به تهران میآید
العربیه از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران و رایزنی درباره تشدید تنش از جانب انصارالله در یمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۹۹| |
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به گزارش تابناک، شبکه سعودی العربیه مدعی شد محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان طی ساعات آینده راهی تهران خواهد شد؛ این سفر احتمالا یکی از محورهای آن گفتوگو درباره تشدید اقدامات انصارالله یمن خواهد بود.
شبکه العربیه اعلام کرد وزیر کشور پاکستان قرار است طی ساعات آینده به تهران سفر کند و درباره تحولات منطقه، از جمله آنچه این شبکه «تشدید اقدامات انصارالله در یمن» خوانده، با مقامهای ایرانی گفتوگو کند.
جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق ورود وزیر کشور پاکستان به تهران یا برنامه دیدارهای او با مقامهای ایرانی منتشر نشده است.
این در حالی است که پیش از این آناتولی نوشته بود: به گفته منابع دولتی فرمانده ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه با دیپلمات ارشد ایران، منیر از تهران خواست تا از «نفوذ خود» بر گروه یمنی استفاده کند.
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