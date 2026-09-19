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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۹۵۹
کد خبر:۱۳۹۴۹۵۹
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تیک‌آف؛

لامبورگینی دیابلو جی‌تی؛ یکی از کمیاب‌ترین لامبورگینی‌های تاریخ

لامبورگینی دیابلو جی‌تی یکی از افراطی‌ترین نسخه‌های دیابلو بود؛ خودرویی که تنها ۸۰ دستگاه از آن ساخته شد و بیش از آنکه یک سوپراسپرت معمولی باشد، به یک ماشین مسابقه‌ای دارای مجوز تردد در خیابان شباهت داشت. در این ویدیو با زیرنویس اختصاصی تابناک، یک دیابلو جی‌تی مدل ۱۹۹۹ با موتور ۱۲ سیلندر ۶ لیتری و ۵۷۵ اسب بخار قدرت وارد جاده‌ای خلوت در میان جنگل‌های سکویا می‌شود. بدون موسیقی و گفت‌وگوی اضافه، همه‌چیز به صدای موتور، تعویض دنده‌ها و حضور خشن این لامبورگینی سپرده شده است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد چرا دیابلو جی‌تی هنوز هم جایگاه ویژه‌ای میان علاقه‌مندان خودروهای کلاسیک ایتالیایی دارد.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم لامبورگینی خودرو نقد و بررسی lamborghini
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