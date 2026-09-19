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سدهای کشور اکنون در وضعیت مناسب

سدهای کشور در حال حاضر حدود ۴۸ درصد پر هستند که این میزان برای این مقطع زمانی، در مجموع وضعیت مناسبی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۸
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1043 بازدید
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۴
سد های کشور

به گزارش تابناک؛ فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌ها درباره وقوع پدیده ال‌نینو در سال آبی پیش‌رو گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، احتمال وقوع ال‌نینو حدود ۴۴ درصد برآورد شده است که احتمال قابل توجهی محسوب می‌شود، اما همچنان نمی‌توان آثار این پدیده بر بارش‌های کشور را با قطعیت پیش‌بینی کرد.

وی با بیان اینکه در سابقه اقلیمی کشور، وقوع ال‌نینو در بسیاری از موارد با شرایط پربارشی همراه بوده است، اظهار کرد: در سال‌هایی که شرایط ال‌نینو حاکم بوده، بارش و ورودی منابع آب در برخی دوره‌ها افزایش داشته، اما سال‌هایی نیز وجود داشته که مقادیر کمتری از ورودی‌ها و بارش‌ها دریافت شده است؛ بنابراین همچنان عدم قطعیت در پیش‌بینی‌ها وجود دارد.

قاسم‌زاده افزود: پدیده‌های دورپیوندی در مقیاس‌های بزرگ شکل می‌گیرند و اثرگذاری آنها بر ایران به نحوه تداخلشان با سایر الگو‌های اقلیمی بستگی دارد. از این رو، در کنار تمام خوش‌بینی‌ها نسبت به احتمال وقوع شرایط پربارش، سناریو‌های عدم تحقق این شرایط نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت مخازن بر اساس شرایط به‌روزرسانی می‌شود

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به رویکرد مدیریت تطبیقی در مواجهه با پدیده‌های اقلیمی گفت: مدیریت تطبیقی یک چارچوب پذیرفته‌شده در مدیریت پدیده‌های اقلیمی است و بر اساس آن، با به‌روزرسانی شرایط و اطلاعات، تصمیم‌ها و نحوه مدیریت نیز متناسب با شرایط جدید تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت مخازن نیز در همین چارچوب انجام خواهد شد؛ اگر شرایط مثبت بارشی محقق شود و میزان ورودی‌ها افزایش پیدا کند، فضای لازم برای ذخیره‌سازی و استفاده از منابع آب را فراهم کرده‌ایم و در صورت محقق نشدن این سناریو نیز برنامه‌هایی وجود دارد تا بتوانیم حداکثر استفاده را از حجم موجود منابع آب داشته باشیم.

۴۸ درصد مخازن سد‌های کشور پر است

قاسم‌زاده درباره آخرین وضعیت ذخایر مخازن سد‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۸ درصد مخازن سد‌ها پر است و این میزان برای این مقطع زمانی، در مجموع عدد مناسبی محسوب می‌شود، هرچند شرایط در همه مناطق کشور یکسان نیست.

وی توضیح داد: از اواسط بهار به بعد، به‌طور طبیعی روند کاهش ذخایر مخازن آغاز می‌شود، زیرا فصل بارش پشت سر گذاشته شده و فصل مصرف آب آغاز می‌شود؛ بنابراین روند نزولی ذخایر در این مقطع، بخشی از چرخه طبیعی مدیریت منابع آب است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به وضعیت منابع آب در استان‌های مختلف گفت: در برخی مناطق از جمله تهران، خراسان رضوی، همدان و مرکزی، منابع آب محدودتر و شرایط پیچیده‌تر و سخت‌تر است، اما در برخی مناطق کشور نیز همچنان وضعیت مخازن و منابع آب نسبتاً مناسب است.

قاسم‌زاده در پایان تأکید کرد: با توجه به تفاوت شرایط منابع آب در مناطق مختلف کشور، مدیریت مخازن و منابع آب باید متناسب با شرایط هر منطقه و بر اساس آخرین اطلاعات و به‌روزرسانی‌های اقلیمی انجام شود.

منبع: تسنیم

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سدهای کشور منابع آب ال نینو فیروز قاسم‌زاده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
3
پاسخ
سد کرج الان 95 درصد پر است. بهتر بود عکس بهتری میذاشتید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اشتباهی مثبت دادم امکان نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
2
پاسخ
مخازن زیرزمینی هم تعبیه کنید که در سالهای ترسالی ذخیره کنیم برای زمان خشکسالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
1
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
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