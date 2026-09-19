ضرابخانه، برند تولید شمش طلا، در نمایشگاه طلا و جواهر اصفهان رونمایی شد
این مجموعه فعالیت خود را با تمرکز بر تولید شمش با بستهبندی فوق امنیتی و ضدجعل ۸ لایه، ضمانت عیار و اصالت و تحویل فیزیکی به ۲۷۰۰ نقطه در ایران به طور رسمی آغاز کرد.
این مجموعه در سبد محصولی خود از ۵۰۰ سوت تا یک کیلوگرم شمش طلا تولید میکند و تلاش کرده است که با توسعه سبد وزنی، نیاز گروههای مختلف بازار را از خرید در وزنهای پایینتر تا معاملات با حجم بالاتر را پوشش دهد.
باید روی نیازهای مشتری و بالا بردن استاندارد تمرکز کنیم
سهراب سجادپور، مدیر ارشد اجرایی ضرابخانه در حاشیه این رویداد گفت: «هدف ما بالاتر بردن استانداردهای جهانی در حوزه ضرب شمش و تمرکز اصلی ما روی مشتری و تمام نیازهای او از یک شمش استاندارد است. به همین دلیل در تولید شمشها از مجهزترین دستگاههای دنیا و همراهی افراد باتجربه این صنعت استفاده میکنیم تا محصولی با استانداردهای جهانی و بالاترین میزان امنیت و اصالت را به مردم ارائه کنیم.»
استفاده از بهروزترین تجهیزات جهانی
فرآیند تولید شمش در ضرابخانه با استفاده از بهروزترین تجهیزات جهانی انجام میشود. این تجهیزات در بخشهای مختلف تولید، ضرب، کنترل کیفیت و بستهبندی مورد استفاده قرار میگیرند.
کنترل فرآیند تولید و استفاده از تجهیزات تخصصی، با هدف دستیابی به محصولی یکپارچه و برخوردار از دقت و کیفیت مورد انتظار در بازار شمش در نظر گرفته شده است.
یوسف چلیک، مدیرعامل برند ترکیهای استیل در رابطه با فعالیت این برند گفت: «شرکت ضرابخانه در بازه کوتاهی توانست به موفقیتهای بزرگی در زمینه تولید شمش دست پیدا کند و ما افتخار این را داشتیم که بتوانیم با ارائه دستگاههایی با پیشرفتهترین تکنولوژی، سهم کوچکی در این مسیر داشته باشیم. امیدواریم که بتوانند در ادامه مسیر با در اختیار داشتن این تجهیزات، چارچوبهای استاندارد بینالمللی را حفظ کرده و روز به روز موفقیت بیشتری کسب کنند.»
او در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد که بستهبندی شمشهای ضرابخانه غیرقابل کپی و جعل است و به دلیل سیستم امنیتی بالایی که دارد تقریبا غیر ممکن است که بتوان امنیت آن را زیر سوال برد.
چند لایه امنیتی برای شناسایی و احراز اصالت
یکی از بخشهای اصلی فرآیند عرضه محصولات ضرابخانه، طراحی بستهبندی هشت لایه با مجموعهای از المانهای امنیتی است. هولوگرام امنیتی PVC، چاپ امنیتی، چاپ برجسته (Embossed)، حکاکی و نشانهگذاری لیزری، جوهر متغیر نوری (OVI) و جوهر نامرئی (Invisible Ink) از جمله فناوریهای بهکاررفته در بستهبندی محصولات هستند. همچنین تراشه NFC در بستهبندی محصولات امکان استعلام اصالت و احراز هویت آنها را فراهم میکند.
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