قانون جدید ترامپ علیه روسیه و ایران!
کاخ سفید خبر از تبدیل طرح تحریمهای روسیه و ایران به قانون داد. دونالد ترامپ با امضای قانون جدید، تحریمها و تعرفههای گمرکی علیه روسیه را گسترش داد. این اقدام همچنین شامل تمدید محدودیتها و تحریمهای موجود علیه ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۳۵| |
1447 بازدید
به گزارش تابناک؛ کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طرح قانون تحریمهای روسیه و ایران را امضا کرده و این طرح به قانون تبدیل شده است.
براساس این گزارش، این قانون تحریمها و تعرفههای گمرکی علیه روسیه را تنظیم و گسترش میدهد و ممنوعیتهایی را علیه این کشور اعمال میکند.
بر اساس این گزارش، قانون جدید همچنین تحریمهای موجود علیه ایران را تمدید میکند.
منبع: مهر
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟