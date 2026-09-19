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قانون جدید ترامپ علیه روسیه و ایران!

کاخ سفید خبر از تبدیل طرح تحریم‌های روسیه و ایران به قانون داد. دونالد ترامپ با امضای قانون جدید، تحریم‌ها و تعرفه‌های گمرکی علیه روسیه را گسترش داد. این اقدام همچنین شامل تمدید محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود علیه ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۳۵
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قانون ترامپ

به گزارش تابناک؛ کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طرح قانون تحریم‌های روسیه و ایران را امضا کرده و این طرح به قانون تبدیل شده است.

براساس این گزارش، این قانون تحریم‌ها و تعرفه‌های گمرکی علیه روسیه را تنظیم و گسترش می‌دهد و ممنوعیت‌هایی را علیه این کشور اعمال می‌کند.

بر اساس این گزارش، قانون جدید همچنین تحریم‌های موجود علیه ایران را تمدید می‌کند.
منبع: مهر

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قانون ترامپ ایران روسیه کاخ سفید تحریم ایران تحریم روسیه ایران و روسیه آمریکا
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